Справу ексзаступника голови ОП Смирнова розглядатимуть колегіально: перше засідання у ВАКС
У Вищому антикорупційному суді України відбулося перше підготовче засідання у справі ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова та бізнесмена Ігоря Чернишева.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Transparency International Ukraine.
"Сьогодні, 18 березня 2026 року, у ВАКС відбулося перше підготовче засідання у справі ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова та власника будівельної компанії Ігоря Чернишева", - ідеться в повідомленні.
Колегіальний розгляд справи
На початку засідання захисник Іващенко подав клопотання про колегіальний розгляд справи, бо вважає, що це сприяє ефективному та неупередженому судовому розгляду справи.
Суддя Крикливий Віталій задовольнив це клопотання і призначив справу до колегіального розгляду. Сповна перше підготовче засідання провести не вдалося.
Справа Смирнова
- Нагадуємо, НАБУ і САП підозрюють колишнього заступника керівника ОП Андрія Смирнова у незаконному збагаченні. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.
- 28 травня 2024 року Антикорупційний суд призначив Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.
- 30 травня 2024 року за колишнього заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, внесли заставу.
- 16 квітня 2025 року колишньому заступнику Керівника Офісу Президента України повідомлено про підозру.
- 5 травня 2025 року ексзаступника глави Офісу Президента Андрія Смирнова відправили під варту із можливістю внесення застави у 18 млн грн.
- 6 травня 2025 року за колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 млн грн.
У квітні 2025 року Андрію Смирнову було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України, а власнику будівельної компанії "Релік Інвест" Ігорю Чернишеву — за ч. 3 ст. 369 КК України.
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