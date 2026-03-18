Справу ексзаступника голови ОП Смирнова розглядатимуть колегіально: перше засідання у ВАКС

У Вищому антикорупційному суді України відбулося перше підготовче засідання у справі ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова та бізнесмена Ігоря Чернишева.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Transparency International Ukraine.

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"Сьогодні, 18 березня 2026 року, у ВАКС відбулося перше підготовче засідання у справі ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова та власника будівельної компанії Ігоря Чернишева", - ідеться в повідомленні.

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Колегіальний розгляд справи

На початку засідання захисник Іващенко подав клопотання про колегіальний розгляд справи, бо вважає, що це сприяє ефективному та неупередженому судовому розгляду справи.

Суддя Крикливий Віталій задовольнив це клопотання і призначив справу до колегіального розгляду. Сповна перше підготовче засідання провести не вдалося.

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Справа Смирнова

У квітні 2025 року Андрію Смирнову було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України, а власнику будівельної компанії "Релік Інвест" Ігорю Чернишеву — за ч. 3 ст. 369 КК України.