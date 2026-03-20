Дмитриев опроверг предложение США соглашения относительно разведданных для Ирана и Украины

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев опроверг информацию СМИ о том, что он предлагал США прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на то, что Вашингтон поступит так же в отношении Украины.

Об этом он написал в своем X.

Комментарий России

Ответ Дмитриева касался публикации Politico о том, что РФ якобы передала США предложение о прекращении передачи Ирану разведданных, если Вашингтон прекратит предоставлять Украине разведывательную информацию.

В своем посте в X посланник Путина распространил материал Politico, подписав его: "Фейк".

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Трамп не знает, действительно ли РФ помогает Ирану спутниковыми данными: Мы также помогаем Украине