УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9060 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця РФ та Ірану
2 189 2

Дмитрієв заперечив пропозицію США угоди щодо розвідданих для Ірану та України

дмитрієв

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заперечив інформацію ЗМІ про те, що пропонував США припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на те, що Вашингтон зробить те саме з Україною. 

Про це він написав у своєму Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коментар Росії

Відповідь Дмитрієва стосувалася публікації Politico про те, що РФ нібито передала США пропозицію щодо припинення передачі Ірану розвідданих, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвідувальну інформацію.

У своєму дописі в Х посланець Путіна поширив матеріал Politico, підписавши його: "Фейк".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Саме Іран допоміг РФ зробити блекаут в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Посланець кремлівського правителя Кирило Дмитрієв

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: Трамп не знає, чи справді РФ допомагає Ірану супутниковими даними: Ми також допомагаємо Україні

Автор: 

Іран (3558) росія (70608) США (26851) Дмитрієв Кирило (23)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 