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Дмитрієв заперечив пропозицію США угоди щодо розвідданих для Ірану та України
Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заперечив інформацію ЗМІ про те, що пропонував США припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на те, що Вашингтон зробить те саме з Україною.
Про це він написав у своєму Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Коментар Росії
Відповідь Дмитрієва стосувалася публікації Politico про те, що РФ нібито передала США пропозицію щодо припинення передачі Ірану розвідданих, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвідувальну інформацію.
У своєму дописі в Х посланець Путіна поширив матеріал Politico, підписавши його: "Фейк".
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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