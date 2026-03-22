Кронпринц Ирана в изгнании обратился к Трампу и Нетаньяху

Кронпринц Ирана в изгнании Реза Пехлеви обратился к США и Израилю с просьбой избегать разрушения гражданской инфраструктуры страны во время возможных ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Пехлеви в соцсети X. Сын последнего шаха Ирана подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения должны принадлежать народу, а не становиться целями для атак.

Призыв к выборочным ударам

Реза Пехлеви призвал союзников действовать избирательно, чтобы сохранить ресурсы для будущего восстановления страны.

"Я прошу президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать преследовать режим и его репрессивный аппарат, одновременно сохраняя гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны", — заявил Пехлеви.

Он подчеркнул, что нынешняя структура Исламской Республики является лишь "механизмом террора", который мешает свободному будущему Ирана.

Угрозы США и ситуация вокруг Ормузского пролива

Заявление кронпринца прозвучало на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа. Ранее американский глава пригрозил "уничтожить" иранские электростанции, если Тегеран не обеспечит свободный проход судов через Ормузский пролив в течение 48 часов.

"Если Иран не откроет полностью, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной", — отметил президент США.

