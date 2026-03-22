РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6526 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Операция США против Ирана
2 671 13

Кронпринц Ирана в изгнании обратился к Трампу и Нетаньяху

Кронпринц Ирана в изгнании Реза Пехлеви обратился к США и Израилю с просьбой избегать разрушения гражданской инфраструктуры страны во время возможных ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Пехлеви в соцсети X. Сын последнего шаха Ирана подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения должны принадлежать народу, а не становиться целями для атак.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Призыв к выборочным ударам

Реза Пехлеви призвал союзников действовать избирательно, чтобы сохранить ресурсы для будущего восстановления страны.

"Я прошу президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать преследовать режим и его репрессивный аппарат, одновременно сохраняя гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны", — заявил Пехлеви.

Он подчеркнул, что нынешняя структура Исламской Республики является лишь "механизмом террора", который мешает свободному будущему Ирана.

Угрозы США и ситуация вокруг Ормузского пролива

Заявление кронпринца прозвучало на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа. Ранее американский глава пригрозил "уничтожить" иранские электростанции, если Тегеран не обеспечит свободный проход судов через Ормузский пролив в течение 48 часов.

"Если Иран не откроет полностью, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной", — отметил президент США.

Что предшествовало?

Автор: 

Израиль (2169) Иран (2555) Нетаньяху Биньямин (206) США (28921) Трамп Дональд (7810)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
"бомбіть мою країну, мій народ, але обережно"
показать весь комментарий
22.03.2026 22:44 Ответить
+1
BBC
Зараз Реза Пахлаві позиціонує себе не як монарха, який чекає повернення на трон, а як фігуру, навколо якої може відбутися національне примирення.

Він каже, що хоче допомогти привести Іран до вільних виборів, верховенства закону та рівних прав для жінок - а рішення, відновлювати монархію чи створювати республіку, за його переконанням, іранці повинні ухвалити на референдумі.

Його прихильники вважають його єдиною впізнаваною у світі фігурою в іранській опозиції, яка при цьому виступає за мирні перетворення.

Критики заперечують, що він надто залежить від закордону, і що населення Ірану навряд чи повірить лідеру, який прибув з еміграції.
показать весь комментарий
22.03.2026 22:49 Ответить
+1
В 40-роки в США були демонстрації з гаслами: "Гітлер - ворог Британії, а не наш".
показать весь комментарий
22.03.2026 23:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Кількість нафти і газу у надрах ніяк не залежить від кількості іранців на поверхні. Чи від наявності у них якоїсь інфраструктури.
показать весь комментарий
22.03.2026 23:28 Ответить
показать весь комментарий
склади нафти, порти, лікарні вибачаюсь цивільні об'єкти?
показать весь комментарий
22.03.2026 22:50 Ответить
Цивілтьна інфраструктура пов'язана з військовою.
показать весь комментарий
22.03.2026 22:55 Ответить
Та то американці придумали як Трампу виправдатись якщо не наважаться знищити електростанції "через 48 годин" ... ручний Реза дає можливість сказати що "з гуманітарних міркувань" він "не обісрався" а вирішив пожаліти народ Ірану 🤔
показать весь комментарий
22.03.2026 23:04 Ответить
Най жиє ізраїльська воєнщина!
показать весь комментарий
22.03.2026 23:07 Ответить
Давайте сделаем исламскую революцию, а потом замутим антиисламскую. Премию Дарвина каждому иранцу.
показать весь комментарий
22.03.2026 23:14 Ответить
Им не нужны таои нравоученья. Им по барабану что ты им говоришь. У них свои цели. Слава Украине! Все будет Украина!
показать весь комментарий
22.03.2026 23:22 Ответить
В маґа-утирків вже така п'янка пішла, що наречену їпуть всі.
показать весь комментарий
22.03.2026 23:45 Ответить
КВІР випилив 35тис протестувальників, тільки за останній час, підтримати зміну режиму там особливо нікому. Зараз КВІР їздять на швидких, перевдягаються в лікарів, сидять в школах для інвалідів, то і з повітря їх випилити навряд чи вийде. Найреалістичніше як на мене що США ще якийсь час ********** військові об'єкти та скажуть що перемогли. А жаль. Іранський режим то загроза всьому світу. А їх тактика війни на рівні чи перевершує більшовиків.
показать весь комментарий
22.03.2026 23:57 Ответить
Нет , ну он действительно думает что иранцы его себе на шею посадят. Какой заботливый
показать весь комментарий
22.03.2026 23:57 Ответить
 
 