Кронпринц Ірану у вигнанні звернувся до Трампа та Нетаньягу

Кронпринц Ірану у вигнанні Реза Пехлеві звернувся до США та Ізраїлю з проханням уникати руйнування цивільної інфраструктури країни під час можливих ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Пехлеві у соцмережі X. Син останнього шаха Ірану наголосив, що об’єкти життєзабезпечення мають належати народу, а не ставати цілями для атак.

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Заклик до вибіркових ударів

Реза Пехлеві закликав союзників діяти вибірково, щоб зберегти ресурси для майбутнього відновлення країни.

"Я прошу президента Трампа та прем'єр-міністра Нетаньягу продовжувати переслідувати режим та його репресивний апарат, водночас зберігаючи цивільну інфраструктуру, яка знадобиться іранцям для відбудови нашої країни", – заявив Пехлеві.

Він підкреслив, що нинішня структура Ісламської Республіки є лише "механізмом терору", який заважає вільному майбутньому Ірану.

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Погрози США та ситуація навколо Ормузької протоки

Заява кронпринца прозвучала на тлі ультиматуму президента США Дональда Трампа. Раніше американський глава пригрозив "знищити" іранські електростанції, якщо Тегеран не забезпечить вільний прохід суден через Ормузьку протоку протягом 48 годин.

"Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних погроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої", - зазначив президент США.

Що передувало?

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