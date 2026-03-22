Кронпринц Ірану у вигнанні звернувся до Трампа та Нетаньягу
Кронпринц Ірану у вигнанні Реза Пехлеві звернувся до США та Ізраїлю з проханням уникати руйнування цивільної інфраструктури країни під час можливих ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Пехлеві у соцмережі X. Син останнього шаха Ірану наголосив, що об’єкти життєзабезпечення мають належати народу, а не ставати цілями для атак.
Заклик до вибіркових ударів
Реза Пехлеві закликав союзників діяти вибірково, щоб зберегти ресурси для майбутнього відновлення країни.
"Я прошу президента Трампа та прем'єр-міністра Нетаньягу продовжувати переслідувати режим та його репресивний апарат, водночас зберігаючи цивільну інфраструктуру, яка знадобиться іранцям для відбудови нашої країни", – заявив Пехлеві.
Він підкреслив, що нинішня структура Ісламської Республіки є лише "механізмом терору", який заважає вільному майбутньому Ірану.
Погрози США та ситуація навколо Ормузької протоки
Заява кронпринца прозвучала на тлі ультиматуму президента США Дональда Трампа. Раніше американський глава пригрозив "знищити" іранські електростанції, якщо Тегеран не забезпечить вільний прохід суден через Ормузьку протоку протягом 48 годин.
"Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних погроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої", - зазначив президент США.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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Зараз Реза Пахлаві позиціонує себе не як монарха, який чекає повернення на трон, а як фігуру, навколо якої може відбутися національне примирення.
Він каже, що хоче допомогти привести Іран до вільних виборів, верховенства закону та рівних прав для жінок - а рішення, відновлювати монархію чи створювати республіку, за його переконанням, іранці повинні ухвалити на референдумі.
Його прихильники вважають його єдиною впізнаваною у світі фігурою в іранській опозиції, яка при цьому виступає за мирні перетворення.
Критики заперечують, що він надто залежить від закордону, і що населення Ірану навряд чи повірить лідеру, який прибув з еміграції.