Блокада США в Ормузском проливе мешает переговорам с Ираном, - армия Пакистана
В настоящее время именно морская блокада США в Ормузском проливе остается главным фактором, затрудняющим проведение мирных переговоров с Ираном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Как отмечается, начальник армии Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, который выступает одним из главных посредников в переговорах между США и Ираном, сообщил президенту Дональду Трампу, что американская морская блокада в Ормузском проливе затрудняет достижение мира.
Известно, что во время телефонного разговора Мунир озвучил эту позицию, а Трамп в ответ отметил, что готов ее рассмотреть.
Сообщается также, что этот телефонный разговор состоялся после того, как Иран отказался от нового предложения США о мирных переговорах, на фоне взаимных ограничений судоходства в Ормузском проливе с обеих сторон.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал обстрелы Ираном судов, которые двигались по Ормузскому проливу. По его словам, США уничтожат каждую электростанцию в Иране, если они не примут соглашение.
- Трамп также сообщил, что в понедельник в Исламабад прибудет группа американских дипломатов, где они проведут переговоры с Ираном о путях урегулирования конфликта.
- По данным Axios, Тегеран опроверг информацию о подготовке переговоров с США.
- Кроме того, Иран пригрозил США ответом после захвата судна в Ормузском проливе.
Номер
Назва
Введений у стрій
Статус
CVN‑68
USS Nimitz
1975
Активний
CVN‑69
USS Dwight D. Eisenhower
1977
Активний
CVN‑70
USS Carl Vinson
1982
Активний
CVN‑71
USS Theodore Roosevelt
1986
Активний
CVN‑72
USS Abraham Lincoln
1989
Активний
CVN‑73
USS George Washington
1992
Активний
CVN‑74
USS John C. Stennis
1995
Активний
CVN‑75
USS Harry S. Truman
1998
Активний
CVN‑76
USS Ronald Reagan
2003
Активний
CVN‑77
USS George H.W. Bush
2009
Активний
Авіаносці класу «Форд» (CVN‑78 і далі)
Номер
Назва
Статус
CVN‑78
USS Gerald R. Ford
Активний (з 2017)
CVN‑79
USS John F. Kennedy
Будується
CVN‑80
USS Enterprise
Будується
CVN‑81
USS Doris Miller
Заплановано