Блокада США в Ормузском проливе мешает переговорам с Ираном, - армия Пакистана

В настоящее время именно морская блокада США в Ормузском проливе остается главным фактором, затрудняющим проведение мирных переговоров с Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, начальник армии Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, который выступает одним из главных посредников в переговорах между США и Ираном, сообщил президенту Дональду Трампу, что американская морская блокада в Ормузском проливе затрудняет достижение мира.

Известно, что во время телефонного разговора Мунир озвучил эту позицию, а Трамп в ответ отметил, что готов ее рассмотреть.

Сообщается также, что этот телефонный разговор состоялся после того, как Иран отказался от нового предложения США о мирных переговорах, на фоне взаимных ограничений судоходства в Ормузском проливе с обеих сторон.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал обстрелы Ираном судов, которые двигались по Ормузскому проливу. По его словам, США уничтожат каждую электростанцию в Иране, если они не примут соглашение.

Трамп также сообщил, что в понедельник в Исламабад прибудет группа американских дипломатов, где они проведут переговоры с Ираном о путях урегулирования конфликта.

По данным Axios, Тегеран опроверг информацию о подготовке переговоров с США.

