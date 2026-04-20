Блокада США в Ормузском проливе мешает переговорам с Ираном, - армия Пакистана

WSJ: Переговоры между США и Ираном о перемирии зашли в тупик

В настоящее время именно морская блокада США в Ормузском проливе остается главным фактором, затрудняющим проведение мирных переговоров с Ираном.

Как отмечается, начальник армии Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, который выступает одним из главных посредников в переговорах между США и Ираном, сообщил президенту Дональду Трампу, что американская морская блокада в Ормузском проливе затрудняет достижение мира.

Известно, что во время телефонного разговора Мунир озвучил эту позицию, а Трамп в ответ отметил, что готов ее рассмотреть.

Сообщается также, что этот телефонный разговор состоялся после того, как Иран отказался от нового предложения США о мирных переговорах, на фоне взаимных ограничений судоходства в Ормузском проливе с обеих сторон.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал обстрелы Ираном судов, которые двигались по Ормузскому проливу. По его словам, США уничтожат каждую электростанцию в Иране, если они не примут соглашение.
  • Трамп также сообщил, что в понедельник в Исламабад прибудет группа американских дипломатов, где они проведут переговоры с Ираном о путях урегулирования конфликта.
  • По данным Axios, Тегеран опроверг информацию о подготовке переговоров с США.

  • Кроме того, Иран пригрозил США ответом после захвата судна в Ормузском проливе.

Містер Альцгеймера та місіс Деменція ще в гостях у Рудого.
20.04.2026 14:10 Ответить
они там прописаны, не?
20.04.2026 14:12 Ответить
Лікар Джон Гартнер про психічний стан трампа:

https://streamable.com/6mpdsf
20.04.2026 14:14 Ответить
Авіаносці класу «Німіц» (CVN‑68 - CVN‑77)

Номер

Назва

Введений у стрій

Статус

CVN‑68

USS Nimitz

1975

Активний

CVN‑69

USS Dwight D. Eisenhower

1977

Активний

CVN‑70

USS Carl Vinson

1982

Активний

CVN‑71

USS Theodore Roosevelt

1986

Активний

CVN‑72

USS Abraham Lincoln

1989

Активний

CVN‑73

USS George Washington

1992

Активний

CVN‑74

USS John C. Stennis

1995

Активний

CVN‑75

USS Harry S. Truman

1998

Активний

CVN‑76

USS Ronald Reagan

2003

Активний

CVN‑77

USS George H.W. Bush

2009

Активний



Авіаносці класу «Форд» (CVN‑78 і далі)

Номер

Назва

Статус

CVN‑78

USS Gerald R. Ford

Активний (з 2017)

CVN‑79

USS John F. Kennedy

Будується

CVN‑80

USS Enterprise

Будується

CVN‑81

USS Doris Miller

Заплановано
20.04.2026 14:19
 
 