Блокада США в Ормузькій протоці заважає переговорам з Іраном, - армія Пакистану
Наразі саме морська блокада США в Ормузькій протоці залишається головним чинником, що ускладнює проведення мирних переговорів з Іраном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Як зазначається, начальник армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір, який виступає одним із головних посередників у переговорах між США та Іраном, повідомив президенту Дональду Трампу, що американська морська блокада в Ормузькій протоці ускладнює досягнення миру.
Відомо, що під час телефонної розмови Мунір озвучив цю позицію, а Трамп у відповідь зазначив, що готовий її розглянути.
Повідомляється також, що ця телефонна розмова відбулася після того, як Іран відмовився від нової пропозиції США щодо мирних переговорів, на тлі взаємних обмежень судноплавства в Ормузькій протоці з обох сторін.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував обстріли Іраном суден, які рухалися Ормузькою протокою. За його словами, США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду.
- Трамп також інформував, що у понеділок до Ісламабада прибуде група американських дипломатів, де вони проведуть переговори з Іраном щодо шляхів врегулювання конфлікту.
- За даними Axios, Тегеран спростував підготовку переговорів зі США.
- Окрім того, Іран пригрозив США відповіддю після захоплення судна в Ормузькій протоці.
https://streamable.com/6mpdsf
Номер
Назва
Введений у стрій
Статус
CVN‑68
USS Nimitz
1975
Активний
CVN‑69
USS Dwight D. Eisenhower
1977
Активний
CVN‑70
USS Carl Vinson
1982
Активний
CVN‑71
USS Theodore Roosevelt
1986
Активний
CVN‑72
USS Abraham Lincoln
1989
Активний
CVN‑73
USS George Washington
1992
Активний
CVN‑74
USS John C. Stennis
1995
Активний
CVN‑75
USS Harry S. Truman
1998
Активний
CVN‑76
USS Ronald Reagan
2003
Активний
CVN‑77
USS George H.W. Bush
2009
Активний
Авіаносці класу «Форд» (CVN‑78 і далі)
Номер
Назва
Статус
CVN‑78
USS Gerald R. Ford
Активний (з 2017)
CVN‑79
USS John F. Kennedy
Будується
CVN‑80
USS Enterprise
Будується
CVN‑81
USS Doris Miller
Заплановано