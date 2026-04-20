Блокада США в Ормузькій протоці заважає переговорам з Іраном, - армія Пакистану

WSJ: Переговори між США та Іраном щодо перемир’я зайшли в глухий кут

Наразі саме морська блокада США в Ормузькій протоці залишається головним чинником, що ускладнює проведення мирних переговорів з Іраном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Як зазначається, начальник армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір, який виступає одним із головних посередників у переговорах між США та Іраном, повідомив президенту Дональду Трампу, що американська морська блокада в Ормузькій протоці ускладнює досягнення миру.

Відомо, що під час телефонної розмови Мунір озвучив цю позицію, а Трамп у відповідь зазначив, що готовий її розглянути.

Повідомляється також, що ця телефонна розмова відбулася після того, як Іран відмовився від нової пропозиції США щодо мирних переговорів, на тлі взаємних обмежень судноплавства в Ормузькій протоці з обох сторін.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував обстріли Іраном суден, які рухалися Ормузькою протокою. За його словами, США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду.
  • Трамп також інформував, що у понеділок до Ісламабада прибуде група американських дипломатів, де вони проведуть переговори з Іраном щодо шляхів врегулювання конфлікту.
  • За даними Axios, Тегеран спростував підготовку переговорів зі США.

  • Окрім того, Іран пригрозив США відповіддю після захоплення судна в Ормузькій протоці.

Містер Альцгеймера та місіс Деменція ще в гостях у Рудого.
20.04.2026 14:10 Відповісти
20.04.2026 14:41 Відповісти
Тавишо? А блокада Іраном в Ормузькій протоці заважає переговорам з США. І шо?
20.04.2026 14:44 Відповісти
20.04.2026 14:10 Відповісти
они там прописаны, не?
20.04.2026 14:12 Відповісти
Лікар Джон Гартнер про психічний стан трампа:

https://streamable.com/6mpdsf
20.04.2026 14:14 Відповісти
Авіаносці класу «Німіц» (CVN‑68 - CVN‑77)

Номер

Назва

Введений у стрій

Статус

CVN‑68

USS Nimitz

1975

Активний

CVN‑69

USS Dwight D. Eisenhower

1977

Активний

CVN‑70

USS Carl Vinson

1982

Активний

CVN‑71

USS Theodore Roosevelt

1986

Активний

CVN‑72

USS Abraham Lincoln

1989

Активний

CVN‑73

USS George Washington

1992

Активний

CVN‑74

USS John C. Stennis

1995

Активний

CVN‑75

USS Harry S. Truman

1998

Активний

CVN‑76

USS Ronald Reagan

2003

Активний

CVN‑77

USS George H.W. Bush

2009

Активний



Авіаносці класу «Форд» (CVN‑78 і далі)

Номер

Назва

Статус

CVN‑78

USS Gerald R. Ford

Активний (з 2017)

CVN‑79

USS John F. Kennedy

Будується

CVN‑80

USS Enterprise

Будується

CVN‑81

USS Doris Miller

Заплановано
20.04.2026 14:19 Відповісти
начальник армії України, фельдмаршал Сирський
20.04.2026 14:26 Відповісти
А ЕМУ КТО СКАЗАЛ !?)
20.04.2026 14:34 Відповісти
20.04.2026 14:41 Відповісти
20.04.2026 14:44 Відповісти
20.04.2026 14:53 Відповісти
20.04.2026 15:02 Відповісти
Трамп дає путіну час заробити бабла на війну в Україні.
20.04.2026 15:04 Відповісти
Дотримуйся доктрини Монро, рудий мудак! Вали на *** звідти в свою півкулю!
20.04.2026 15:05 Відповісти
TACO
20.04.2026 15:13 Відповісти
Так у Трампа з карт тільки деменція?
20.04.2026 15:15 Відповісти
 
 