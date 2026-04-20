Блокада США в Ормузькій протоці заважає переговорам з Іраном, - армія Пакистану

Наразі саме морська блокада США в Ормузькій протоці залишається головним чинником, що ускладнює проведення мирних переговорів з Іраном.

Sky News.

Як зазначається, начальник армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір, який виступає одним із головних посередників у переговорах між США та Іраном, повідомив президенту Дональду Трампу, що американська морська блокада в Ормузькій протоці ускладнює досягнення миру.

Відомо, що під час телефонної розмови Мунір озвучив цю позицію, а Трамп у відповідь зазначив, що готовий її розглянути.

Повідомляється також, що ця телефонна розмова відбулася після того, як Іран відмовився від нової пропозиції США щодо мирних переговорів, на тлі взаємних обмежень судноплавства в Ормузькій протоці з обох сторін.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував обстріли Іраном суден, які рухалися Ормузькою протокою. За його словами, США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду.

Трамп також інформував, що у понеділок до Ісламабада прибуде група американських дипломатів, де вони проведуть переговори з Іраном щодо шляхів врегулювання конфлікту.

За даними Axios, Тегеран спростував підготовку переговорів зі США.

