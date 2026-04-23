"Стена дронов" не защитит Европу от РФ, - министр обороны Латвии Спрудс
Проект "стены дронов" не станет полноценным щитом от российских атак и требует доработки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью латвийскому телевидению заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
"Стена дронов - это способность определять местонахождение дронов и противодействовать им, но она никогда не будет абсолютной, - заявил Спрудс.
По словам Спрудса, концепция похожа на израильскую систему "Железный купол". Она не гарантирует абсолютной защиты, но позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать цели.
Он подчеркнул, что такая система требует постоянного развития и совершенствования. В частности, в этом году Латвия планирует закупить 500 дронов-перехватчиков для усиления обороны.
Инициативу создания "стены дронов" впервые озвучила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в 2024 году. Впоследствии ее поддержали ряд стран Европы, в частности Германия, Польша и Финляндия.
Что предшествовало?
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.
- Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность в отношении проекта "стены дронов" ЕС, в то время как балтийские страны призывают к скорейшей реализации для защиты от угроз со стороны России и Беларуси.
- Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Польша планирует приступить к созданию национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза по созданию "стены дронов".
Глава Минобороны Румынии Раду Мируца считает идею создания "стены дронов", которая должна была бы защитить от вражеских беспилотников, "утопией".
"Стена дронов" на границе - новый щит Европы?
"Стена дронов" в Европе - это не буквальная стена, а концепция совместной обороны, где границы прикрываются сетью беспилотников и датчиков.
Речь идет о создании постоянного "воздушного щита", который:
- следит за границами в режиме 24/7
- обнаруживает угрозы (дроны, технику, людей)
- быстро передает данные военным или пограничникам
Проект активно продвигают страны восточного фланга НАТО, которые имеют общие границы с РФ и Беларусью.
"Стена дронов" - это высокотехнологичная система наблюдения и защиты, а не физический барьер. Она должна сделать границы Европы более "умными" и быстрыми в реагировании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
