"Стена дронов" не защитит Европу от РФ, - министр обороны Латвии Спрудс

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью латвийскому телевидению заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Стена дронов - это способность определять местонахождение дронов и противодействовать им, но она никогда не будет абсолютной, - заявил Спрудс.

По словам Спрудса, концепция похожа на израильскую систему "Железный купол". Она не гарантирует абсолютной защиты, но позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать цели.

Он подчеркнул, что такая система требует постоянного развития и совершенствования. В частности, в этом году Латвия планирует закупить 500 дронов-перехватчиков для усиления обороны.

Инициативу создания "стены дронов" впервые озвучила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в 2024 году. Впоследствии ее поддержали ряд стран Европы, в частности Германия, Польша и Финляндия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша до конца января подпишет соглашение о создании "антидроновой стены", — СМИ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Испания развернула системы Crow в Литве для защиты от дронов, - Минобороны страны

"Стена дронов" в Европе - это не буквальная стена, а концепция совместной обороны, где границы прикрываются сетью беспилотников и датчиков.

Речь идет о создании постоянного "воздушного щита", который:

  • следит за границами в режиме 24/7
  • обнаруживает угрозы (дроны, технику, людей)
  • быстро передает данные военным или пограничникам

Проект активно продвигают страны восточного фланга НАТО, которые имеют общие границы с РФ и Беларусью.

"Стена дронов" - это высокотехнологичная система наблюдения и защиты, а не физический барьер. Она должна сделать границы Европы более "умными" и быстрыми в реагировании.

Цей чоловік теж зрозумів, зупинити війну зможуть лише стінки гробу Путіна......
23.04.2026 06:36 Ответить
Негайний і максимальний ракетно-бомбовий удар по військам, складам і заводам РФ, захистить Європу від РФ.
23.04.2026 06:43 Ответить
І всі аеродроми+аеропорти, морські/річкові порти, бази, заводи, доки..
23.04.2026 07:05 Ответить
Руїни міст та сіл в Україні і Сирії, смерть Людей, цьому пряме підтвердження!!!
Московія, це як гангрена!! Тільки ампутація!!
23.04.2026 07:11 Ответить
Фрегат "Адмірал Григорович" провів через Ла-Манш ще кілька підсанкційних танкерів і залишається https://theins.ru/news/291825 у водах протоки.
23.04.2026 07:25 Ответить
Імпотеньні полупокери ніяк не можуть видавити фразу *срашку потрібно знищити*.
23.04.2026 07:26 Ответить
Тому що це чергова казка європейських чиновників.
23.04.2026 07:35 Ответить
Ці ЕУРОПЕЦІ думають як і ні 1 росіянина не вбити і грошіки ділити і нафту і газ з РФ мати і цілими лишатись. ЧУВАКИ ЦЕ ТАК НЕ РОБИТЬ

РФ у вічній війні і помрете або ви або вони
23.04.2026 08:01 Ответить
Маячня...
23.04.2026 08:15 Ответить
 
 