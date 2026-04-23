"Стена дронов" не защитит Европу от РФ, - министр обороны Латвии Спрудс

Проект "стены дронов" не станет полноценным щитом от российских атак и требует доработки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью латвийскому телевидению заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Стена дронов - это способность определять местонахождение дронов и противодействовать им, но она никогда не будет абсолютной, - заявил Спрудс.

По словам Спрудса, концепция похожа на израильскую систему "Железный купол". Она не гарантирует абсолютной защиты, но позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать цели.

Он подчеркнул, что такая система требует постоянного развития и совершенствования. В частности, в этом году Латвия планирует закупить 500 дронов-перехватчиков для усиления обороны.

Инициативу создания "стены дронов" впервые озвучила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в 2024 году. Впоследствии ее поддержали ряд стран Европы, в частности Германия, Польша и Финляндия.

"Стена дронов" на границе - новый щит Европы?

"Стена дронов" в Европе - это не буквальная стена, а концепция совместной обороны, где границы прикрываются сетью беспилотников и датчиков.

Речь идет о создании постоянного "воздушного щита", который:

следит за границами в режиме 24/7

обнаруживает угрозы (дроны, технику, людей)

быстро передает данные военным или пограничникам

Проект активно продвигают страны восточного фланга НАТО, которые имеют общие границы с РФ и Беларусью.

"Стена дронов" - это высокотехнологичная система наблюдения и защиты, а не физический барьер. Она должна сделать границы Европы более "умными" и быстрыми в реагировании.