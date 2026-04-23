"Стіна дронів" не захистить Європу від РФ, - міністр оборони Латвії Спрудс
Проєкт "стіни дронів" не стане повноцінним щитом від російських атак і потребує розвитку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю латвійському телебаченню заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
"Стіна дронів - це здатність визначати місцезнаходження дронів і протидіяти їм, але вона ніколи не буде абсолютною, - заявив Спрудс.
За словами Спрудса, концепція подібна до ізраїльської системи "Залізний купол". Вона не гарантує абсолютного захисту, але дозволяє своєчасно виявляти та знищувати цілі.
Він підкреслив, що така система потребує постійного розвитку та вдосконалення. Зокрема, цього року Латвія планує закупити 500 дронів-перехоплювачів для посилення оборони.
Ініціативу створення "стіни дронів" уперше озвучила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте у 2024 році. Згодом її підтримали низка країн Європи, зокрема Німеччина, Польща та Фінляндія.
Що передувало?
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає європейську ініціативу "стіна дронів" своєчасною та необхідною на тлі провокацій з боку Росії.
- Лідери Франції, Німеччини, Іспанії та Італії висловлюють обережність щодо проєкту "стіни дронів" ЄС у той час, як Балтійські країни закликають до швидкої реалізації для захисту від загроз з Росії та Білорусі.
- Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Євросоюзу щодо створення "стіни дронів".
Глава міноборони Румунії Раду Міруца вважає ідею створення "стіни дронів", що мала б захистити від ворожих безпілотників, "утопією".
"Стіна дронів" на кордоні - новий щит Європи?
"Стіна дронів" у Європі — це не буквальна стіна, а концепція спільної оборони, де кордони прикриваються мережею безпілотників і сенсорів.
Йдеться про створення постійного "повітряного щита", який:
- стежить за кордонами в режимі 24/7
- виявляє загрози (дрони, техніку, людей)
- швидко передає дані військовим або прикордонникам
Проєкт активно просувають країни східного флангу НАТО, які мають спільні кордони з РФ та Білоруссю.
"Стіна дронів" - це високотехнологічна система спостереження і захисту, а не фізичний бар’єр. Вона має зробити кордони Європи більш "розумними" і швидкими в реагуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Московія, це як гангрена!! Тільки ампутація!!