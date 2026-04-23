"Стіна дронів" не захистить Європу від РФ, - міністр оборони Латвії Спрудс

Проєкт "стіни дронів" не стане повноцінним щитом від російських атак і потребує розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю латвійському телебаченню заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Стіна дронів - це здатність визначати місцезнаходження дронів і протидіяти їм, але вона ніколи не буде абсолютною, - заявив Спрудс.

За словами Спрудса, концепція подібна до ізраїльської системи "Залізний купол". Вона не гарантує абсолютного захисту, але дозволяє своєчасно виявляти та знищувати цілі.

Він підкреслив, що така система потребує постійного розвитку та вдосконалення. Зокрема, цього року Латвія планує закупити 500 дронів-перехоплювачів для посилення оборони.

Ініціативу створення "стіни дронів" уперше озвучила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте у 2024 році. Згодом її підтримали низка країн Європи, зокрема Німеччина, Польща та Фінляндія.

Що передувало?

"Стіна дронів" на кордоні - новий щит Європи?

"Стіна дронів" у Європі — це не буквальна стіна, а концепція спільної оборони, де кордони прикриваються мережею безпілотників і сенсорів.

Йдеться про створення постійного "повітряного щита", який:

стежить за кордонами в режимі 24/7

виявляє загрози (дрони, техніку, людей)

швидко передає дані військовим або прикордонникам

Проєкт активно просувають країни східного флангу НАТО, які мають спільні кордони з РФ та Білоруссю.

"Стіна дронів" - це високотехнологічна система спостереження і захисту, а не фізичний бар’єр. Вона має зробити кордони Європи більш "розумними" і швидкими в реагуванні.