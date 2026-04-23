Апелляция ВАКС оставила меру пресечения Галущенко без изменений: он будет находиться под стражей
Апелляционная коллегия Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в отношении экс-министра юстиции Германа Галущенко по делу об отмывании более 112 млн долларов.
Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Бывший министр останется под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 млн грн.
На данный момент залог не внесен, и Галущенко находится под стражей.
Решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
Це було б справедливо, у нас всі люди рівні в правах.