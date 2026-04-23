Новости Дело Галущенко
Апелляция ВАКС оставила меру пресечения Галущенко без изменений: он будет находиться под стражей

Апелляционная коллегия Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в отношении экс-министра юстиции Германа Галущенко по делу об отмывании более 112 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Бывший министр останется под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 млн грн.

На данный момент залог не внесен, и Галущенко находится под стражей.

Решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Галущенко Герман Антикоррупционный суд
Топ комментарии
+2
Оскаржував незаконне затримання. Тебе **** на електричний стілець мало.
23.04.2026 16:20 Ответить
+2
Цікаво, чи в тій камері сидить, де утримували детектива НАБУ?
Це було б справедливо, у нас всі люди рівні в правах.
23.04.2026 16:21 Ответить
+2
Чомуж таким макаром не взяли Міндіча - шоб потім рочків з 10 проволойобити його в СІЗО?
23.04.2026 16:25 Ответить
Ги...Ги...миндич з цукерманом втекли....а тупий хохол сидить....
23.04.2026 16:13 Ответить
Українське прізвище - не є запорукою українського походження.
23.04.2026 16:28 Ответить
Він вже не українець, а от ви ризикуєте потрапити під колесо свіжоспеченого закончика про "антисемітизм"!
23.04.2026 16:30 Ответить
Грошики цупив з України - потрібно прищучити - шоб другим неповадно було
23.04.2026 16:33 Ответить
На нем была личная метка зедрота)))
23.04.2026 16:35 Ответить
Так цю шайку - лєйку брали ж НАБУ - а в них руки розв"язані
23.04.2026 16:43 Ответить
метка для ДПСУ - пропустить без извещения НАБУ и прочих ДБР.
23.04.2026 16:56 Ответить
Я вкурив шо пропустять - чого їх не накрили одним чохом - за Міндічом прийшли як він вже перетнув кордон
23.04.2026 17:03 Ответить
 
 