Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Галущенку без змін: він перебуватиме під вартою
Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексміністра юстиції Германа Галущенка у справі про відмивання понад $112 млн.
Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Колишній міністр залишиться під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.
Наразі заставу не внесено і Галущенко перебуває під вартою.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.
Це було б справедливо, у нас всі люди рівні в правах.