265 11

Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Галущенку без змін: він перебуватиме під вартою

Галущенко залишиться під вартою: Апеляція ВАКС ухвалила рішення

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексміністра юстиції Германа Галущенка у справі про відмивання понад $112 млн.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Колишній міністр залишиться під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

Наразі заставу не внесено і Галущенко перебуває під вартою.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Галущенко Герман ВАКС Антикорупційний суд
Топ коментарі
+3
Цікаво, чи в тій камері сидить, де утримували детектива НАБУ?
Це було б справедливо, у нас всі люди рівні в правах.
23.04.2026 16:21 Відповісти
+2
Оскаржував незаконне затримання. Тебе **** на електричний стілець мало.
23.04.2026 16:20 Відповісти
+2
Чомуж таким макаром не взяли Міндіча - шоб потім рочків з 10 проволойобити його в СІЗО?
23.04.2026 16:25 Відповісти
Ги...Ги...миндич з цукерманом втекли....а тупий хохол сидить....
23.04.2026 16:13 Відповісти
Цікаво, чи в тій камері сидить, де утримували детектива НАБУ?
Це було б справедливо, у нас всі люди рівні в правах.
23.04.2026 16:21 Відповісти
Українське прізвище - не є запорукою українського походження.
23.04.2026 16:28 Відповісти
Оскаржував незаконне затримання. Тебе **** на електричний стілець мало.
23.04.2026 16:20 Відповісти
Чомуж таким макаром не взяли Міндіча - шоб потім рочків з 10 проволойобити його в СІЗО?
23.04.2026 16:25 Відповісти
Він вже не українець, а от ви ризикуєте потрапити під колесо свіжоспеченого закончика про "антисемітизм"!
23.04.2026 16:30 Відповісти
Грошики цупив з України - потрібно прищучити - шоб другим неповадно було
23.04.2026 16:33 Відповісти
На нем была личная метка зедрота)))
23.04.2026 16:35 Відповісти
Так цю шайку - лєйку брали ж НАБУ - а в них руки розв"язані
23.04.2026 16:43 Відповісти
метка для ДПСУ - пропустить без извещения НАБУ и прочих ДБР.
23.04.2026 16:56 Відповісти
Я вкурив шо пропустять - чого їх не накрили одним чохом - за Міндічом прийшли як він вже перетнув кордон
23.04.2026 17:03 Відповісти
 
 