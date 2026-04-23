Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Галущенку без змін: він перебуватиме під вартою

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексміністра юстиції Германа Галущенка у справі про відмивання понад $112 млн.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Колишній міністр залишиться під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

Наразі заставу не внесено і Галущенко перебуває під вартою.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Читайте: "Ми готові": Зеленський підтвердив зацікавленість у придбанні російських реакторів для ХАЕС у Болгарії

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Железняк: Зеленський пояснив призначення Галущенка Міністром юстиції тим, що "повністю йому довіряє"