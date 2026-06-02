РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14333 посетителя онлайн
Новости Прекращение войны
2 173 31

Песков заявил, что война может завершиться за сутки, если ВСУ покинут "российские регионы"

Песков о завершении Винны

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия может завершить войну до конца суток, если президент Владимир Зеленский отдаст приказ Вооруженным силам Украины покинуть "российские регионы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"До конца суток"

"СВО может завершиться до конца суток, для этого Зеленскому нужно отдать приказ ВСУ покинуть российские регионы", - заявил Песков.

Также он отметил, что "спецоперация" продлится, если Киев, как и раньше, "будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования"

Читайте также: Зеленский поручил как можно скорее попытаться прекратить войну, желательно – до этой зимы, – Буданов

Переговоры

Песков повторил слова Путина о том, что процесс урегулирования в Украине находится на паузе, но это не означает, что контактов с США нет.

Он добавил, что Россия якобы "сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине".

Читайте также: Мирный процесс по Украине находится на паузе, - Песков

Что предшествовало

Автор: 

Песков Дмитрий (2099) прекращения огня (443)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Шо воно мелеть, оце лупате? ЗСУ нема ані в Пензі ані в Саранську ані в Рязані тощо. Покі нема. Окрім добрих птахів миру.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:05 Ответить
+17
Нюзай пісю у *****, піськов! Де ти бачив в Україні кацапські території?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:05 Ответить
+9
Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському...от шо любі друзі, ви вибрали , наркомана ,зрадника , руснявого агента ,ворога вам і вашим дітям ,бо він вас не запитував ,коли його патрушев вивіз і до Стамбулу і до Оману , чи ви хочете шоб ваше життя було таким ,яке він зеленський , вам влаштував сьогодні , але він пообіцяв кремлю , шо він Україну їм здасть ...Думай ТЕ...як шо буде можливість виборів в загалі ...
показать весь комментарий
02.06.2026 14:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському...от шо любі друзі, ви вибрали , наркомана ,зрадника , руснявого агента ,ворога вам і вашим дітям ,бо він вас не запитував ,коли його патрушев вивіз і до Стамбулу і до Оману , чи ви хочете шоб ваше життя було таким ,яке він зеленський , вам влаштував сьогодні , але він пообіцяв кремлю , шо він Україну їм здасть ...Думай ТЕ...як шо буде можливість виборів в загалі ...
показать весь комментарий
02.06.2026 14:04 Ответить
там вже Будангу готують на царство
показать весь комментарий
02.06.2026 14:08 Ответить
крон-принц наслєднік буданга, який забезпечить вові R-1тиху старість в Династії

.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:25 Ответить
саме так
показать весь комментарий
02.06.2026 14:29 Ответить
Нюзай пісю у *****, піськов! Де ти бачив в Україні кацапські території?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:05 Ответить
Шо воно мелеть, оце лупате? ЗСУ нема ані в Пензі ані в Саранську ані в Рязані тощо. Покі нема. Окрім добрих птахів миру.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:05 Ответить
Дурень, і не лікується
показать весь комментарий
02.06.2026 14:06 Ответить
Через пєскова хтось нарешті передасть *****, що той махровий довб..об, який ніяк може зрозуміти елементарного
показать весь комментарий
02.06.2026 14:08 Ответить
війна може завершитися за добу, якщо КУЙЛО ВІДДАСТЬ НАКАЗ РАШИСТСЬКИМ ВБИВЦЯМ ,ЗАЛИШИТИ ОКУПОВАНІ УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ РАЗОМ З КРИМОМ...ПТН-ПНХ
показать весь комментарий
02.06.2026 14:09 Ответить
Очікуваний виступ йоршика після сьогоднішньої ночі. Вони справді думають що подібне кукурікання в симбіозі з терористичними обстрілами буде ефективне? Ох і довбой@би.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:09 Ответить
Війна завершиться може за секунду. Якщо ви, військові злочинці, всі разом з вашим путіном, засунете в горлянку ствол і натиснете на курок в 12-00, завтра. Можна і не чекати завтра, але ж ви можете не встигнути підготуватися так, щоб одразу у всіх вийшло, синхронно, за одну секунду, щоб поставити рекорд у швидкості завершення війни.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:12 Ответить
російське тільки соплі на вусах піськова
показать весь комментарий
02.06.2026 14:13 Ответить
Після таких нахабних заяв, потрібно боротися до кінця.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:15 Ответить
От нагуя ці підйоби кацапів і для чого їх кожен день показувати - нічого ж у них не міняється?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:15 Ответить
Кацапи викладають свіже відео де , в очикуванні парому , скупчилось десятки (а може й сотні...) бензовозів з паливом для Криму - коли туди прилетить ?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:16 Ответить
Війна може закінчитись ще швидше чим заявляє кремлевская проститутка письков.Тільки здохне Ху...ло і все.Взагалі якби ви там всі разом на болотах,того,дух випустили.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:18 Ответить
Це, типу, вигребли все з кишень, але залишиорся ще кілька купюр. Тому віддайте їх нам, бо без цього гоп-стоп не буде вважатися завершеним.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:20 Ответить
Ракетна програма України має бути сильнішою ніж один фаерпоінт, який ні конкуренції не має ні потужностей. В Україні повно спеціалістів різних галузей, система навігаціі працює на дронах, лишилося затаритись ракетним паливом і маштабувати ракети, якщо хтось хоче монополію, треба карати, бо в країні не визнана війна з росією. Але вона іде, і одна ракета має бути доставлена особисто піськову, щоб не варнякав. Тоді буде справедливість, а так її нема.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:21 Ответить
іспАкон вЄков усі "російські регіони" спокійно і природньо вміщуються у межах масковскага залатога кальця.. а Україні воно і задарма не потрібне, гадьте, кацапи, там самі собі, та хоч на голову одне одному..
від'..чипіться лише від нас, від українців.. якщо жити хочете, піськови та інші плюгаві *****..
показать весь комментарий
02.06.2026 14:22 Ответить
Бʼють по цивільним, щоб шантажувати ЗСУ і Президента, а Світ мовчить і ніби не бачить. Оце дожилися
показать весь комментарий
02.06.2026 14:24 Ответить
В що то таке той "світ"?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:36 Ответить
Якщо путлєр здохне....може і раніше завершиться
показать весь комментарий
02.06.2026 14:25 Ответить
Так это... Во-первых, в начале этой грёбанной "СВО" заявлялись совсем другие цели: фОшиЗДы, бЕндеровцы, никакой НАТЫ, ВСУ размером в 100000 тыс., отказаться от западного вооружения, свободу рпц мп и конечно же, магучий - втарой государственный. А сегодня уже об этом речи нет - сегодня главное - вопрос территорий. Так это же, как ни крути, захватническая война! Так где же, в таком случае, ООН, НАТО, будапештские гаранты и... всё прогрессивное человечество?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:27 Ответить
За добу ?
Та ні, за добу ми не встигнем добити ваші НПЗ, ваші порти і ваш ВПК.
Тому продеться вам ****** "нємнога патєрпєть", а потім поговоримо де будуть раіські регіони - за Уралом чи далі.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:27 Ответить
Якщо що, "російські регіони" - це й Херсон з Запоріжжям.
Принаймні, https://www.rbc.ua/ukr/news/konstitutsiyi-rosiyi-z-yavilisya-okupovani-1665073824.html#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%22%D0%94%D0%9D%D0%A0%22%20%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%9D%D0%A0%22%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5,%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%2065%2D%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5 в коньстітуціі так записано.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:29 Ответить
Від Сяну до Дону не повинно бути московита і вбогого їх нарєчія і війна припиниться за 5 секунд
показать весь комментарий
02.06.2026 14:32 Ответить
Сказав, частково, вірно!
Завершиться за добу, якщо склєє ласти прутін і Ко....
показать весь комментарий
02.06.2026 14:40 Ответить
Ну , то гайда, Зе-біл дай наказ про виведення військ з Курської області , тоді побачимо, тільки зроби шоу на весь світ!
показать весь комментарий
02.06.2026 14:40 Ответить
Щось я пропустив. ВСУ вже захватили Воронєж і піськов просить його залишити? 🤔
показать весь комментарий
02.06.2026 14:47 Ответить
це навіть не ультиматум бо постійне скиглення про "дайте-подайте" нагадує жебрацтво в московському метро.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:47 Ответить
 
 