Песков заявил, что война может завершиться за сутки, если ВСУ покинут "российские регионы"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия может завершить войну до конца суток, если президент Владимир Зеленский отдаст приказ Вооруженным силам Украины покинуть "российские регионы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"До конца суток"

"СВО может завершиться до конца суток, для этого Зеленскому нужно отдать приказ ВСУ покинуть российские регионы", - заявил Песков.

Также он отметил, что "спецоперация" продлится, если Киев, как и раньше, "будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования"

Читайте также: Зеленский поручил как можно скорее попытаться прекратить войну, желательно – до этой зимы, – Буданов

Переговоры

Песков повторил слова Путина о том, что процесс урегулирования в Украине находится на паузе, но это не означает, что контактов с США нет.

Он добавил, что Россия якобы "сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине".

Читайте также: Мирный процесс по Украине находится на паузе, - Песков

Что предшествовало