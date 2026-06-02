Песков заявил, что война может завершиться за сутки, если ВСУ покинут "российские регионы"
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия может завершить войну до конца суток, если президент Владимир Зеленский отдаст приказ Вооруженным силам Украины покинуть "российские регионы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"До конца суток"
"СВО может завершиться до конца суток, для этого Зеленскому нужно отдать приказ ВСУ покинуть российские регионы", - заявил Песков.
Также он отметил, что "спецоперация" продлится, если Киев, как и раньше, "будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования"
Переговоры
Песков повторил слова Путина о том, что процесс урегулирования в Украине находится на паузе, но это не означает, что контактов с США нет.
Он добавил, что Россия якобы "сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине".
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных договоренностей с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.
- Также президент Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение относительно гарантий безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
- В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на выход ВСУ из Донбасса.
- Кроме того, Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Донбассе. Армия РФ может попытаться захватить крупные города Украины, в частности, Днепр и Харьков.
від'..чипіться лише від нас, від українців.. якщо жити хочете, піськови та інші плюгаві *****..
Та ні, за добу ми не встигнем добити ваші НПЗ, ваші порти і ваш ВПК.
Тому продеться вам ****** "нємнога патєрпєть", а потім поговоримо де будуть раіські регіони - за Уралом чи далі.
Принаймні, в коньстітуціі так записано.
Завершиться за добу, якщо склєє ласти прутін і Ко....