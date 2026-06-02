Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія може завершити війну до кінця доби, якщо президент Володимир Зеленський віддасть наказ Збройним силам України залишити "російські регіони".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"До кінця доби"

"СВО може завершитися до кінця доби, для цього Зеленському треба віддати наказ ЗСУ залишити російські регіони", - заявив Пєсков.

Також він зазначив, що "спецоперація" триватиме, якщо Київ, як і раніше, "відмовлятиметься від справжніх переговорів та серйозних рішень для мирного врегулювання"

Переговори

Пєсков повторив слова Путіна про те, що процес врегулювання в Україні на паузі, але це не означає, що контактів із США немає.

Він додав, що Росія нібито "зберігає свою відкритість до мирних переговорів щодо України".

