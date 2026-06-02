Пєсков заявив, що війна може завершитися за добу, якщо ЗСУ залишать "російські регіони"
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія може завершити війну до кінця доби, якщо президент Володимир Зеленський віддасть наказ Збройним силам України залишити "російські регіони".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"До кінця доби"
"СВО може завершитися до кінця доби, для цього Зеленському треба віддати наказ ЗСУ залишити російські регіони", - заявив Пєсков.
Також він зазначив, що "спецоперація" триватиме, якщо Київ, як і раніше, "відмовлятиметься від справжніх переговорів та серйозних рішень для мирного врегулювання"
Переговори
Пєсков повторив слова Путіна про те, що процес врегулювання в Україні на паузі, але це не означає, що контактів із США немає.
Він додав, що Росія нібито "зберігає свою відкритість до мирних переговорів щодо України".
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не може піти на відмову від власних територій у процесі мирних домовленостей із Росією, оскільки такий крок суперечив би нормам національного законодавства, суспільним настроям і фактичному стану справ на тимчасово окупованих землях.
- Також президент Зеленський повідомив Reuters, що США пов'язали свою пропозицію щодо гарантій безпеки з умовою, що Київ віддасть весь Донбас Росії.
- Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.
- Крім того, Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Донбасі. Армія РФ може спробувати захопити великі міста України, зокрема Дніпро та Харків.
від'..чипіться лише від нас, від українців.. якщо жити хочете, піськови та інші плюгаві *****..
Та ні, за добу ми не встигнем добити ваші НПЗ, ваші порти і ваш ВПК.
Тому продеться вам ****** "нємнога патєрпєть", а потім поговоримо де будуть раіські регіони - за Уралом чи далі.
Принаймні, https://www.rbc.ua/ukr/news/konstitutsiyi-rosiyi-z-yavilisya-okupovani-1665073824.html#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%22%D0%94%D0%9D%D0%A0%22%20%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%9D%D0%A0%22%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5,%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%2065%2D%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5 в коньстітуціі так записано.
Завершиться за добу, якщо склєє ласти прутін і Ко....
Якщо кацапоморда підорусня їх НЕГАЙНО ЗАЛИШИТЬ, обіцяємо не СПАЛЮВАТИ МОСКВУ...!!!
За решту території підоросії до Уральських гір, поки помовчимо...!!!
Результатом цієї війни має стати повне і остаточне вирішення т.зв. руzкого питання.
СЛАВА УКРАЇНІ!