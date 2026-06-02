Пєсков заявив, що війна може завершитися за добу, якщо ЗСУ залишать "російські регіони"

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія може завершити війну до кінця доби, якщо президент Володимир Зеленський віддасть наказ Збройним силам України залишити "російські регіони".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"До кінця доби"

"СВО може завершитися до кінця доби, для цього Зеленському треба віддати наказ ЗСУ залишити російські регіони", - заявив Пєсков.

Також він зазначив, що "спецоперація" триватиме, якщо Київ, як і раніше, "відмовлятиметься від справжніх переговорів та серйозних рішень для мирного врегулювання"

Переговори

Пєсков повторив слова Путіна про те, що процес врегулювання в Україні на паузі, але це не означає, що контактів із США немає.

Він додав, що Росія нібито "зберігає свою відкритість до мирних переговорів щодо України".

Топ коментарі
+29
Шо воно мелеть, оце лупате? ЗСУ нема ані в Пензі ані в Саранську ані в Рязані тощо. Покі нема. Окрім добрих птахів миру.
02.06.2026 14:05 Відповісти
+26
Нюзай пісю у *****, піськов! Де ти бачив в Україні кацапські території?
02.06.2026 14:05 Відповісти
+12
Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському...от шо любі друзі, ви вибрали , наркомана ,зрадника , руснявого агента ,ворога вам і вашим дітям ,бо він вас не запитував ,коли його патрушев вивіз і до Стамбулу і до Оману , чи ви хочете шоб ваше життя було таким ,яке він зеленський , вам влаштував сьогодні , але він пообіцяв кремлю , шо він Україну їм здасть ...Думай ТЕ...як шо буде можливість виборів в загалі ...
02.06.2026 14:04 Відповісти
02.06.2026 14:04 Відповісти
там вже Будангу готують на царство
02.06.2026 14:08 Відповісти
крон-принц наслєднік буданга, який забезпечить вові R-1тиху старість в Династії

.
02.06.2026 14:25 Відповісти
саме так
02.06.2026 14:29 Відповісти
Нюзай пісю у *****, піськов! Де ти бачив в Україні кацапські території?
02.06.2026 14:05 Відповісти
02.06.2026 14:05 Відповісти
Дурень, і не лікується
02.06.2026 14:06 Відповісти
Через пєскова хтось нарешті передасть *****, що той махровий довб..об, який ніяк може зрозуміти елементарного
02.06.2026 14:08 Відповісти
війна може завершитися за добу, якщо КУЙЛО ВІДДАСТЬ НАКАЗ РАШИСТСЬКИМ ВБИВЦЯМ ,ЗАЛИШИТИ ОКУПОВАНІ УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ РАЗОМ З КРИМОМ...ПТН-ПНХ
02.06.2026 14:09 Відповісти
Очікуваний виступ йоршика після сьогоднішньої ночі. Вони справді думають що подібне кукурікання в симбіозі з терористичними обстрілами буде ефективне? Ох і довбой@би.
02.06.2026 14:09 Відповісти
Війна завершиться може за секунду. Якщо ви, військові злочинці, всі разом з вашим путіном, засунете в горлянку ствол і натиснете на курок в 12-00, завтра. Можна і не чекати завтра, але ж ви можете не встигнути підготуватися так, щоб одразу у всіх вийшло, синхронно, за одну секунду, щоб поставити рекорд у швидкості завершення війни.
02.06.2026 14:12 Відповісти
російське тільки соплі на вусах піськова
02.06.2026 14:13 Відповісти
Після таких нахабних заяв, потрібно боротися до кінця.
02.06.2026 14:15 Відповісти
От нагуя ці підйоби кацапів і для чого їх кожен день показувати - нічого ж у них не міняється?
02.06.2026 14:15 Відповісти
Кацапи викладають свіже відео де , в очикуванні парому , скупчилось десятки (а може й сотні...) бензовозів з паливом для Криму - коли туди прилетить ?
02.06.2026 14:16 Відповісти
Війна може закінчитись ще швидше чим заявляє кремлевская проститутка письков.Тільки здохне Ху...ло і все.Взагалі якби ви там всі разом на болотах,того,дух випустили.
02.06.2026 14:18 Відповісти
Це, типу, вигребли все з кишень, але залишиорся ще кілька купюр. Тому віддайте їх нам, бо без цього гоп-стоп не буде вважатися завершеним.
02.06.2026 14:20 Відповісти
Ракетна програма України має бути сильнішою ніж один фаерпоінт, який ні конкуренції не має ні потужностей. В Україні повно спеціалістів різних галузей, система навігаціі працює на дронах, лишилося затаритись ракетним паливом і маштабувати ракети, якщо хтось хоче монополію, треба карати, бо в країні не визнана війна з росією. Але вона іде, і одна ракета має бути доставлена особисто піськову, щоб не варнякав. Тоді буде справедливість, а так її нема.
02.06.2026 14:21 Відповісти
іспАкон вЄков усі "російські регіони" спокійно і природньо вміщуються у межах масковскага залатога кальця.. а Україні воно і задарма не потрібне, гадьте, кацапи, там самі собі, та хоч на голову одне одному..
від'..чипіться лише від нас, від українців.. якщо жити хочете, піськови та інші плюгаві *****..
02.06.2026 14:22 Відповісти
Бʼють по цивільним, щоб шантажувати ЗСУ і Президента, а Світ мовчить і ніби не бачить. Оце дожилися
02.06.2026 14:24 Відповісти
В що то таке той "світ"?
02.06.2026 14:36 Відповісти
Якщо путлєр здохне....може і раніше завершиться
02.06.2026 14:25 Відповісти
Так это... Во-первых, в начале этой грёбанной "СВО" заявлялись совсем другие цели: фОшиЗДы, бЕндеровцы, никакой НАТЫ, ВСУ размером в 100000 тыс., отказаться от западного вооружения, свободу рпц мп и конечно же, магучий - втарой государственный. А сегодня уже об этом речи нет - сегодня главное - вопрос территорий. Так это же, как ни крути, захватническая война! Так где же, в таком случае, ООН, НАТО, будапештские гаранты и... всё прогрессивное человечество?
02.06.2026 14:27 Відповісти
Раджу перечитати всю інфу повністю і зрозуміти, що в висері піздькова "спецоперація триватиме, якщо Київ, як і раніше, відмовлятиметься від справжніх переговорів та серйозних рішень для мирного врегулювання" зашифровані оті вами наведені вимоги "нет фОшиЗДы, бЕндеровцы, никакой НАТЫ, ВСУ размером в 100000 тыс., отказаться от западного вооружения, свободу рпц мп и конечно же, магучий - втарой государственный"
02.06.2026 14:55 Відповісти
Я наголосив на тому, що в лютому 2022 року, коли Путін говорив про цілі "СВО", про анексію українських територій (принаймні, про Запорізьку та Херсонську області) не йшлося.
02.06.2026 15:36 Відповісти
Подивіться його ультиматум ще наприкінці 2021 року..., там йшлося і про Харківську, і про Сумську, і про Дніпропетровську, і про Миколаївську і про Одеські області як про "Новоросію"; амбіції ***** простягаються навіть далі.
02.06.2026 16:06 Відповісти
У 2021 році лунали загальні фрази, серед яких був ультиматум не Україні, а НАТО (мовляв, забирайте свої манатки з країн Східної Європи), а в 2022 році були озвучені конкретні цілі "СВО".
02.06.2026 16:28 Відповісти
За добу ?
Та ні, за добу ми не встигнем добити ваші НПЗ, ваші порти і ваш ВПК.
Тому продеться вам ****** "нємнога патєрпєть", а потім поговоримо де будуть раіські регіони - за Уралом чи далі.
02.06.2026 14:27 Відповісти
Якщо що, "російські регіони" - це й Херсон з Запоріжжям.
Принаймні, https://www.rbc.ua/ukr/news/konstitutsiyi-rosiyi-z-yavilisya-okupovani-1665073824.html#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%22%D0%94%D0%9D%D0%A0%22%20%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%9D%D0%A0%22%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5,%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%2065%2D%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5 в коньстітуціі так записано.
02.06.2026 14:29 Відповісти
Від Сяну до Дону не повинно бути московита і вбогого їх нарєчія і війна припиниться за 5 секунд
02.06.2026 14:32 Відповісти
Сказав, частково, вірно!
Завершиться за добу, якщо склєє ласти прутін і Ко....
02.06.2026 14:40 Відповісти
Ну , то гайда, Зе-біл дай наказ про виведення військ з Курської області , тоді побачимо, тільки зроби шоу на весь світ!
02.06.2026 14:40 Відповісти
Щось я пропустив. ВСУ вже захватили Воронєж і піськов просить його залишити? 🤔
02.06.2026 14:47 Відповісти
це навіть не ультиматум бо постійне скиглення про "дайте-подайте" нагадує жебрацтво в московському метро.
02.06.2026 14:47 Відповісти
Так війна тому почалась,що ми російський території захопили?треба віддати та все закінчиться?но у лютому 22го Херсонська,Запоріжська області були українськи.Щось вони зовсім запутались....У брехні...
02.06.2026 14:58 Відповісти
Як же вони заї.али цим тролінгом про їхні землі в Україні. Може визнати Краснодарський край та ще пару областей українськими та спілкуватись з ними на їхній мові. ЗСУ - вийдіть з Донбасу! ЗСРФ - вийдіть з Краснодарського краю! Дурня, але їх же чують Трамп та інші "миротворці", а ми чим гірші? Здається, що тільки так можно показати весь дебілізм їх вимог та претензій.
02.06.2026 14:59 Відповісти
Українців немає на території рашки, це русні потрібно залишити територію України!!! Але якщо ці піськови закукарекали знов стару пісню, то справи в них не дуже…
02.06.2026 15:00 Відповісти
Цьому недо*обку треба довести, що Ростовська, Бєлгородська, Курська, Орловська, частина Брянської та Воронежської областей та КУБАНЬ це СПОКОНВІЧНО ІСТОРИЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ...!!!
Якщо кацапоморда підорусня їх НЕГАЙНО ЗАЛИШИТЬ, обіцяємо не СПАЛЮВАТИ МОСКВУ...!!!
За решту території підоросії до Уральських гір, поки помовчимо...!!!
02.06.2026 15:45 Відповісти
Поки СОУ не вб'ють останнього кацапи, включаючи всіх самок і личинок, завершувати роботу Україні немає жодного смислу.

Результатом цієї війни має стати повне і остаточне вирішення т.зв. руzкого питання.

СЛАВА УКРАЇНІ!
02.06.2026 15:48 Відповісти
Неможе бути в Україні російський регіонів дибіл курва іди нах.й
02.06.2026 16:08 Відповісти
А махнорилої солоненької цюцюрки, воно не бажає? Унітазний йоржик, та де наші війська, на пігдогстані? Навіть на історичній батьківщині пігдогів у Монголії, наших військ немає!
02.06.2026 16:11 Відповісти
Війна може завершитися за добу, якщо всі, хто в ній зацікавлені залишать цей світ. А якщо реально, то коли ми зможемо масово зеркально наносити удари балістикою по всім цілям на раші.
02.06.2026 16:24 Відповісти
Як Украина может покинуть россиянские регионы если с известных слов Х.. ла раша нигде не заканчивается?
02.06.2026 16:29 Відповісти
 
 