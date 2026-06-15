Науседа об ударе РФ по Киево-Печерской лавре: Для агрессора нет ничего святого
Президент Литвы Гитанас Науседа осудил российские удары по Киево-Печерской лавре.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
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"Для агрессора нет ничего святого. В атаках России на Киево-Печерскую лавру, одну из самых святых православных святынь, мы видим безумное пренебрежение человеческими жизнями, культурным наследием и самой духовной традицией, которую Россия якобы считает своей.
Пришло время усилить международное давление на Россию, чтобы положить конец этой войне!" - подчеркнул лидер Литвы.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 ранены, среди них двое детей.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
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