Науседа об ударе РФ по Киево-Печерской лавре: Для агрессора нет ничего святого

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил российские удары по Киево-Печерской лавре.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

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"Для агрессора нет ничего святого. В атаках России на Киево-Печерскую лавру, одну из самых святых православных святынь, мы видим безумное пренебрежение человеческими жизнями, культурным наследием и самой духовной традицией, которую Россия якобы считает своей.

Пришло время усилить международное давление на Россию, чтобы положить конец этой войне!" - подчеркнул лидер Литвы.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 ранены, среди них двое детей.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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