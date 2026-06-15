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Новости Обстрелы Киева Массированный комбинированный удар
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Науседа об ударе РФ по Киево-Печерской лавре: Для агрессора нет ничего святого

Науседа прокомментировал удар РФ по Лавре: что известно?

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил российские удары по Киево-Печерской лавре.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Для агрессора нет ничего святого. В атаках России на Киево-Печерскую лавру, одну из самых святых православных святынь, мы видим безумное пренебрежение человеческими жизнями, культурным наследием и самой духовной традицией, которую Россия якобы считает своей.

Пришло время усилить международное давление на Россию, чтобы положить конец этой войне!" - подчеркнул лидер Литвы.

Читайте: РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве во время ракетной атаки. ФОТО

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 ранены, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин - в списке худших варваров в истории, - Сибига

Автор: 

Киев (26454) Лавра (414) Науседа Гитанас (333)
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Кацапи звісно прокукурікають як зазвичай про "украінскую пєвєо".
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15.06.2026 09:23 Ответить
Пряме влучання.
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15.06.2026 09:27 Ответить
ну явно не балли это была,подгорела крыша у корешей мерседеса,кстати где сейчас пашунтий любитель БиЕмВе?это что про этого болезненого никто не пишет
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15.06.2026 09:30 Ответить
Вже й про д'Єрмака, Міндіча, Чернишова і "вову R1" перестали писати.
Все благополучно забулося...
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15.06.2026 09:36 Ответить
Кацапські моральні мутанти типу маркова вже верещать що "ета зєлєнскій пріказал СБУ паджєчь Лавру".
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15.06.2026 09:48 Ответить
 
 