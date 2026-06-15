Науседа про удар РФ по Києво-Печерській лаврі: Для агресора немає нічого святого

Президент Литви Гітанас Науседа засудив російських ударів по Києво-Печерській лаврі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Для агресора немає нічого святого. В атаках Росії на Києво-Печерську лавру, одну з найсвятіших православних святинь, ми бачимо безумну зневагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія нібито вважає своєю.

Настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні!" - наголосив лідер Литви.

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Масована атака на Україну 15 червня

Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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