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Новини Обстріли Києва Масований комбінований удар
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Науседа про удар РФ по Києво-Печерській лаврі: Для агресора немає нічого святого

Науседа прокоментував удар РФ по Лаврі: що відомо?

Президент Литви Гітанас Науседа засудив російських ударів по Києво-Печерській лаврі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Для агресора немає нічого святого. В атаках Росії на Києво-Печерську лавру, одну з найсвятіших православних святинь, ми бачимо безумну зневагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія нібито вважає своєю.

Настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні!" - наголосив лідер Литви.

Читайте: РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки. ФОТО

Масована атака на Україну 15 червня

  • Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Читайте: Україна звернеться до ЮНЕСКО через удар РФ по Києво-Печерській лаврі. Путін - у списку найгірших варварів в історії, - Сибіга

Автор: 

Київ (20877) Лавра (293) Науседа Гітанас (401)
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Кацапи звісно прокукурікають як зазвичай про "украінскую пєвєо".
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15.06.2026 09:23 Відповісти
Пряме влучання.
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15.06.2026 09:27 Відповісти
ну явно не балли это была,подгорела крыша у корешей мерседеса,кстати где сейчас пашунтий любитель БиЕмВе?это что про этого болезненого никто не пишет
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15.06.2026 09:30 Відповісти
Вже й про д'Єрмака, Міндіча, Чернишова і "вову R1" перестали писати.
Все благополучно забулося...
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15.06.2026 09:36 Відповісти
Кацапські моральні мутанти типу маркова вже верещать що "ета зєлєнскій пріказал СБУ паджєчь Лавру".
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15.06.2026 09:48 Відповісти
 
 