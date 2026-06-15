Миндич неоднократно обращался к Портнову с просьбой решить иногда "нереальные задачи", - СМИ
Олигарх Зеленского Тимур Миндич использовал бывшего первого заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова для решения "нереальных задач".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.
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Журналисты напомнили, что за несколько дней до убийства - 17 мая 2025 года - Портнов приехал в Украину. Это был его первый визит после начала полномасштабного вторжения РФ.
"После появления информации об этой поездке среди источников УП в правоохранительных органах неоднократно обсуждалась версия, что слежка за Портновым могла начаться еще тогда, когда он находился на территории Украины. Однако пока никаких подтверждений этой гипотезы следствие не получило", - пишет автор.
Сразу несколько источников в политических кругах отмечают, что в Украине Портнов успел встретиться с Тимуром Миндичем.
"Тимур никогда не был другом Андрея", - вспоминает один из собеседников из окружения Портнова. Однако, по словам сразу нескольких источников, это не мешало Миндичу неоднократно обращаться к Портнову, ссылаясь на первых лиц государства, с просьбами решить порой "нереальные задачи".
"Андрей воспринимал Миндича как канал связи с первым лицом", - говорит друг Портнова.
По словам друзей Портнова, об этой поездке знал очень ограниченный круг людей из его ближайшего окружения.
В то же время, отмечает автор, на момент последнего визита Портнова властная верхушка уже знала, что у вице-премьер-министра Алексея Чернышова есть проблемы, поскольку антикоррупционные органы пришли к нему с обысками 14 мая.
"Когда человек в его положении принимает решение приехать, это всегда что-то значит", – подытожил в беседе с УП один из близких товарищей Портнова.
Убийство Андрея Портнова
- 21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
- Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
- Судья в Испании, расследующая убийство, постановила засекретить материалы расследования.
- Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к экс-президенту-беглецу юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
- 25 февраля стало известно о задержании подозреваемого в убийстве Портнова.
- Известно, что Портнов — глава уголовно-политической группировки в украинской власти.
- В 2021 году США ввели против Портнова санкции.
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Короче, в 2019-му на виборах, як і в 2010-му, переміг Антимайдан.
Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсності такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить у роботі на путіна і росію» (с)
Мені цікаво чи появиться колись у нас влада, яка вичистить суддів поставлених на посади агентурою орків чи вони так до пенсії і пропрацюють. Портнов же їх роставив, ще при Янику.