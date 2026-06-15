Миндич неоднократно обращался к Портнову с просьбой решить иногда "нереальные задачи", - СМИ

Олигарх Зеленского Тимур Миндич использовал бывшего первого заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова для решения "нереальных задач".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

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Журналисты напомнили, что за несколько дней до убийства - 17 мая 2025 года - Портнов приехал в Украину. Это был его первый визит после начала полномасштабного вторжения РФ.

"После появления информации об этой поездке среди источников УП в правоохранительных органах неоднократно обсуждалась версия, что слежка за Портновым могла начаться еще тогда, когда он находился на территории Украины. Однако пока никаких подтверждений этой гипотезы следствие не получило", - пишет автор.

Сразу несколько источников в политических кругах отмечают, что в Украине Портнов успел встретиться с Тимуром Миндичем.

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"Тимур никогда не был другом Андрея", - вспоминает один из собеседников из окружения Портнова. Однако, по словам сразу нескольких источников, это не мешало Миндичу неоднократно обращаться к Портнову, ссылаясь на первых лиц государства, с просьбами решить порой "нереальные задачи".

"Андрей воспринимал Миндича как канал связи с первым лицом", - говорит друг Портнова.

По словам друзей Портнова, об этой поездке знал очень ограниченный круг людей из его ближайшего окружения.

В то же время, отмечает автор, на момент последнего визита Портнова властная верхушка уже знала, что у вице-премьер-министра Алексея Чернышова есть проблемы, поскольку антикоррупционные органы пришли к нему с обысками 14 мая.

"Когда человек в его положении принимает решение приехать, это всегда что-то значит", – подытожил в беседе с УП один из близких товарищей Портнова.

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Убийство Андрея Портнова

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