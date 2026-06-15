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Новости Убийство Андрея Портнова
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Миндич неоднократно обращался к Портнову с просьбой решить иногда "нереальные задачи", - СМИ

Как Миндич использовал Портнова? СМИ рассказали подробности

Олигарх Зеленского Тимур Миндич использовал бывшего первого заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова для решения "нереальных задач".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

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Подробности

Журналисты напомнили, что за несколько дней до убийства - 17 мая 2025 года - Портнов приехал в Украину. Это был его первый визит после начала полномасштабного вторжения РФ.

"После появления информации об этой поездке среди источников УП в правоохранительных органах неоднократно обсуждалась версия, что слежка за Портновым могла начаться еще тогда, когда он находился на территории Украины. Однако пока никаких подтверждений этой гипотезы следствие не получило", - пишет автор.

Сразу несколько источников в политических кругах отмечают, что в Украине Портнов успел встретиться с Тимуром Миндичем.

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"Тимур никогда не был другом Андрея", - вспоминает один из собеседников из окружения Портнова. Однако, по словам сразу нескольких источников, это не мешало Миндичу неоднократно обращаться к Портнову, ссылаясь на первых лиц государства, с просьбами решить порой "нереальные задачи".

"Андрей воспринимал Миндича как канал связи с первым лицом", - говорит друг Портнова.

По словам друзей Портнова, об этой поездке знал очень ограниченный круг людей из его ближайшего окружения.

В то же время, отмечает автор, на момент последнего визита Портнова властная верхушка уже знала, что у вице-премьер-министра Алексея Чернышова есть проблемы, поскольку антикоррупционные органы пришли к нему с обысками 14 мая.

"Когда человек в его положении принимает решение приехать, это всегда что-то значит", – подытожил в беседе с УП один из близких товарищей Портнова.

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Убийство Андрея Портнова

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Автор: 

Портнов Андрей (665) Офис Президента (1872) Миндич Тимур (306)
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Топ комментарии
+7
Фразу з цієї інфи "Андрій (Портнов) сприймав Міндіча як канал зв'язку з першою особою (Зеленським)" потрібно пам'ятати завжди. І робити з неї очевидний висновок: Зеленський і його оточення зі слугами уродів - ментальні нащадки ригів та янукоовоща.

Короче, в 2019-му на виборах, як і в 2010-му, переміг Антимайдан.
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15.06.2026 13:38 Ответить
+6
Так портнов його вже зачекався...
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15.06.2026 13:35 Ответить
+2
Операція "ПАВУТИНА"
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15.06.2026 13:32 Ответить
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Операція "ПАВУТИНА"
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15.06.2026 13:32 Ответить
Так портнов його вже зачекався...
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15.06.2026 13:35 Ответить
Фразу з цієї інфи "Андрій (Портнов) сприймав Міндіча як канал зв'язку з першою особою (Зеленським)" потрібно пам'ятати завжди. І робити з неї очевидний висновок: Зеленський і його оточення зі слугами уродів - ментальні нащадки ригів та янукоовоща.

Короче, в 2019-му на виборах, як і в 2010-му, переміг Антимайдан.
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15.06.2026 13:38 Ответить
зробили відкриття,шляпошники один кагал....
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15.06.2026 13:47 Ответить
На кіностудії Довженка колись заправляв родич Сівковича, Віктор Приходько, Про-тв, там і Портнов та інші були, співпадіння, не думаю. Вітер звідти подув на кіностудію, навіть впевнений.
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15.06.2026 14:04 Ответить
І не тільки міндіч))))
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15.06.2026 14:04 Ответить
Кагал українофобів.
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15.06.2026 14:07 Ответить
Серед джерел УП -тобто НАБУ )
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15.06.2026 14:20 Ответить
«Зеленський - це проєкт кремля, це реванш Антимайдану. В українських державних органах з'являться представники ФСБ та ГРУ МО росії, які візьмуть у свої руки основні важелі впливу на ситуацію в країні.
Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсності такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить у роботі на путіна і росію» (с)
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15.06.2026 14:37 Ответить
Агентура орків тут ще з часів совка і нікуди не йшла, вона вбила Чорновола, понищила запаси озброєння совка. І в подальшому просто оновлювала кадри. Той же Медведчук отримав свій вплив ще за Кравчука.

Мені цікаво чи появиться колись у нас влада, яка вичистить суддів поставлених на посади агентурою орків чи вони так до пенсії і пропрацюють. Портнов же їх роставив, ще при Янику.
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15.06.2026 14:54 Ответить
 
 