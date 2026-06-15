Міндіч неодноразово звертався до Портнова з проханням вирішити іноді "нереальні задачі", - ЗМІ
Олігарх Зеленського Тімур Міндіч використовував колишнього першого заступника адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова для вирішення "нереальних задач".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.
Подробиці
Журналісти нагадали, що за кілька днів до вбивства - 17 травня 2025 року - Портнов приїхав до України. Це був його перший візит після початку повномасштабного вторгнення РФ.
"Після появи інформації про цю поїздку серед джерел УП у правоохоронних органах неодноразово обговорювалася версія, що стеження за Портновим могло розпочатися ще тоді, коли він перебував на території України. Однак наразі жодних підтверджень цієї гіпотези слідство не отримало", - пише автор.
Одразу декілька джерел в політичних колах наголошують, що в Україні Портнов встиг зустрітись із Тімуром Міндічем.
"Тімур ніколи не був товаришем Андрія", - пригадує один зі співрозмовників з оточення Портнова. Проте, за словами одразу декількох джерел, це не заважало Міндічу неодноразово звертатися до Портнова, посилаючись на перших осіб держави, з проханнями вирішити іноді "нереальні задачі".
"Андрій сприймав Міндіча як канал зв'язку з першою особою", - каже товариш Портнова.
За словами друзів Портнова, про цю поїздку знало дуже обмежене коло людей з його близького оточення.
Водночас, зауважує автор, на момент останнього візиту Портнова владна верхівка вже знала, що у віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова є проблеми, оскільки антикорупційні органи прийшли до нього з обшуками 14 травня.
"Коли людина в його становищі ухвалює рішення приїхати, це завжди щось означає", – підсумував у розмові з УП один із близьких товаришів Портнова.
Вбивство Андрія Портнова
- 21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
- Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
- Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
- Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
- 25 лютого стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова.
- Відомо, що Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі.
- У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції.
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Короче, в 2019-му на виборах, як і в 2010-му, переміг Антимайдан.
Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсності такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить у роботі на путіна і росію» (с)
Мені цікаво чи появиться колись у нас влада, яка вичистить суддів поставлених на посади агентурою орків чи вони так до пенсії і пропрацюють. Портнов же їх роставив, ще при Янику.
Але ж до нас вони також повертались і отримали не менший вплив за часів Кучми.