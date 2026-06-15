Міндіч неодноразово звертався до Портнова з проханням вирішити іноді "нереальні задачі", - ЗМІ

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч використовував колишнього першого заступника адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова для вирішення "нереальних задач".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

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Подробиці

Журналісти нагадали, що за кілька днів до вбивства - 17 травня 2025 року - Портнов приїхав до України. Це був його перший візит після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Після появи інформації про цю поїздку серед джерел УП у правоохоронних органах неодноразово обговорювалася версія, що стеження за Портновим могло розпочатися ще тоді, коли він перебував на території України. Однак наразі жодних підтверджень цієї гіпотези слідство не отримало", - пише автор.

Одразу декілька джерел в політичних колах наголошують, що в Україні Портнов встиг зустрітись із Тімуром Міндічем.

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"Тімур ніколи не був товаришем Андрія", - пригадує один зі співрозмовників з оточення Портнова. Проте, за словами одразу декількох джерел, це не заважало Міндічу неодноразово звертатися до Портнова, посилаючись на перших осіб держави, з проханнями вирішити іноді "нереальні задачі".

"Андрій сприймав Міндіча як канал зв'язку з першою особою", - каже товариш Портнова.

За словами друзів Портнова, про цю поїздку знало дуже обмежене коло людей з його близького оточення.

Водночас, зауважує автор, на момент останнього візиту Портнова владна верхівка вже знала, що у віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова є проблеми, оскільки антикорупційні органи прийшли до нього з обшуками 14 травня.

"Коли людина в його становищі ухвалює рішення приїхати, це завжди щось означає", – підсумував у розмові з УП один із близьких товаришів Портнова.

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Вбивство Андрія Портнова

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