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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Міндіч неодноразово звертався до Портнова з проханням вирішити іноді "нереальні задачі", - ЗМІ

Як Міндіч використовував Портнова? ЗМІ розповіли подробиці

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч використовував колишнього першого заступника адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова для вирішення "нереальних задач".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

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Подробиці

Журналісти нагадали, що за кілька днів до вбивства - 17 травня 2025 року - Портнов приїхав до України. Це був його перший візит після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Після появи інформації про цю поїздку серед джерел УП у правоохоронних органах неодноразово обговорювалася версія, що стеження за Портновим могло розпочатися ще тоді, коли він перебував на території України. Однак наразі жодних підтверджень цієї гіпотези слідство не отримало", - пише автор.

Одразу декілька джерел в політичних колах наголошують, що в Україні Портнов встиг зустрітись із Тімуром Міндічем.

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"Тімур ніколи не був товаришем Андрія", - пригадує один зі співрозмовників з оточення Портнова. Проте, за словами одразу декількох джерел, це не заважало Міндічу неодноразово звертатися до Портнова, посилаючись на перших осіб держави, з проханнями вирішити іноді "нереальні задачі".

"Андрій сприймав Міндіча як канал зв'язку з першою особою", - каже товариш Портнова.

За словами друзів Портнова, про цю поїздку знало дуже обмежене коло людей з його близького оточення.

Водночас, зауважує автор, на момент останнього візиту Портнова владна верхівка вже знала, що у віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова є проблеми, оскільки антикорупційні органи прийшли до нього з обшуками 14 травня.

"Коли людина в його становищі ухвалює рішення приїхати, це завжди щось означає", – підсумував у розмові з УП один із близьких товаришів Портнова.

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Вбивство Андрія Портнова

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Автор: 

Портнов Андрій (363) Офіс Президента (2100) Міндіч Тімур (337)
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Топ коментарі
+9
Фразу з цієї інфи "Андрій (Портнов) сприймав Міндіча як канал зв'язку з першою особою (Зеленським)" потрібно пам'ятати завжди. І робити з неї очевидний висновок: Зеленський і його оточення зі слугами уродів - ментальні нащадки ригів та янукоовоща.

Короче, в 2019-му на виборах, як і в 2010-му, переміг Антимайдан.
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15.06.2026 13:38 Відповісти
+6
Так портнов його вже зачекався...
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15.06.2026 13:35 Відповісти
+2
Операція "ПАВУТИНА"
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15.06.2026 13:32 Відповісти
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15.06.2026 13:32 Відповісти
Так портнов його вже зачекався...
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15.06.2026 13:35 Відповісти
Фразу з цієї інфи "Андрій (Портнов) сприймав Міндіча як канал зв'язку з першою особою (Зеленським)" потрібно пам'ятати завжди. І робити з неї очевидний висновок: Зеленський і його оточення зі слугами уродів - ментальні нащадки ригів та янукоовоща.

Короче, в 2019-му на виборах, як і в 2010-му, переміг Антимайдан.
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15.06.2026 13:38 Відповісти
Російська агентура перемогла у 2019-му.
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15.06.2026 15:15 Відповісти
зробили відкриття,шляпошники один кагал....
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15.06.2026 13:47 Відповісти
На кіностудії Довженка колись заправляв родич Сівковича, Віктор Приходько, Про-тв, там і Портнов та інші були, співпадіння, не думаю. Вітер звідти подув на кіностудію, навіть впевнений.
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15.06.2026 14:04 Відповісти
І не тільки міндіч))))
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15.06.2026 14:04 Відповісти
Кагал українофобів.
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15.06.2026 14:07 Відповісти
Серед джерел УП -тобто НАБУ )
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15.06.2026 14:20 Відповісти
«Зеленський - це проєкт кремля, це реванш Антимайдану. В українських державних органах з'являться представники ФСБ та ГРУ МО росії, які візьмуть у свої руки основні важелі впливу на ситуацію в країні.
Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсності такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить у роботі на путіна і росію» (с)
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15.06.2026 14:37 Відповісти
Агентура орків тут ще з часів совка і нікуди не йшла, вона вбила Чорновола, понищила запаси озброєння совка. І в подальшому просто оновлювала кадри. Той же Медведчук отримав свій вплив ще за Кравчука.

Мені цікаво чи появиться колись у нас влада, яка вичистить суддів поставлених на посади агентурою орків чи вони так до пенсії і пропрацюють. Портнов же їх роставив, ще при Янику.
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15.06.2026 14:54 Відповісти
Ще розкажу вам про одну статтю в американській прессі, яка була про Білорусь, але досить актуальна для нас в 94-96 роках, до них почали повертатись багато офіцерів що служили в раші, і американська розвідка вважала, що саме в цей період в білорусь зайшло багато резедентури орків, які вже тоді хотіли навязати колишнім країнам совка свою політику.

Але ж до нас вони також повертались і отримали не менший вплив за часів Кучми.
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15.06.2026 14:58 Відповісти
 
 