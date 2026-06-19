Канцлер Австрии Штокер поддержал инициативу по диалогу с Путиным: Но он должен сделать первый шаг

Канцлер Австрии Кристиан Штокер считает, что ЕС должен предпринимать усилия по возобновлению диалога с российским диктатором Путиным.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

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Штокер сказал, что полностью поддерживает шаги ЕС по открытию канала связи с Россией и будет призывать другие страны-члены блока поддержать это.

"Я полностью с этим согласен. Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. А для того, чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и сначала необходимо открыть соответствующие каналы", - пояснил он.

По мнению канцлера Австрии, сейчас наблюдается "определенный импульс" для мирных переговоров.

"Ситуация на Ближнем Востоке… Я несколько оптимистично настроен, что если мы найдем решение там, внимание сосредоточится на Украине", - добавил он.

В то же время он не стал комментировать, кого именно Европа должна уполномочить представлять её на потенциальных переговорах с Кремлём.

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"Важнее не то, кто будет говорить, а то, о чем будут говорить. Я не уверен, что все (в Европе) уже занимают одинаковую позицию", - отметил Штокер.

"Но есть одна позиция, которая всегда была общей для нас: мы не поддерживаем Украину для того, чтобы она могла вести бесконечную войну. Результатом должен быть… справедливый и прочный мир", - пояснил он.

По словам Штокер, Путин должен четко осознать, что в его интересах начать переговоры.

"Что за столом переговоров он добьётся большего, чем на поле боя. … Это не зависит от нас. Путин должен сделать первый шаг", - подытожил он.

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Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что президент Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение путей завершения войны РФ против Украины.

Впоследствии, во время саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня Кошта объяснил лидерам ЕС причины возобновления контактов с Россией.

Контакты ЕС с Кремлем стали главной темой саммита в Брюсселе, пишут СМИ.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что дипломатические контакты президента Евросовета Антониу Кошты с Кремлем могут ослабить поддержку Украины со стороны ЕС.

По данным Politico, Мерц и Макрон критиковали Кошту за контакты с Кремлем.

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