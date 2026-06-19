Канцлер Австрії Штокер підтримав ініціативу щодо діалогу з Путіним: Але він має зробити перший крок

Канцлер Австрії Крістіан Штокер вважає, що ЄС має просувати зусилля щодо відновлення діалогу з російським диктатором Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Штокер сказав, що повністю підтримує кроки ЄС щодо відкриття каналу зв'язку із Росією та закликатиме інших країн-членів блоку підтримати це.

"Я цілком із цим згоден. Війни завершуються не зброєю, а успішною дипломатією. А для того, щоб дипломатія була успішною, потрібні розмови, потрібні переговори, і спершу необхідно відкрити відповідні канали", - пояснив він.

На думку канцлера Австрії, зараз є "певний імпульс" для мирних переговорів.

"Ситуація на Близькому Сході… Я дещо оптимістично налаштований, що якщо ми знайдемо рішення там, увага зосередиться на Україні", - додав він.

Водночас він не коментував, кого саме Європа має уповноважити представляти її на потенційних переговорах із Кремлем.

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"Важливіше не те, хто говоритиме, а те, про що говоритимуть. Я не впевнений, що всі (у Європі) вже займають однакову позицію", - зазначив Штокер.

"Але є одна позиція, яка завжди була спільною для нас: ми не підтримуємо Україну для того, щоб вона могла вести нескінченну війну. Результатом має бути… справедливий і тривалий мир", - пояснив він.

За словами Штокера, Путін повинен чітко усвідомити, що в його інтересах розпочати переговори.

"Що за столом переговорів він досягне більшого, ніж на полі бою. ... Це не залежить від нас. Путін має зробити перший крок", - підсумував він.

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Що прередувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення шляхів завершення війни РФ проти України.

Згодом під час саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня Кошта пояснив лідерам ЄС причини відновлення контактів із Росією.

Контакти ЄС із Кремлем стали головною темою саміту у Брюсселі, пишуть ЗМІ.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що дипломатичні контакти президента Євроради Антоніу Кошти з Кремлем можуть послабити підтримку України з боку ЄС.

За даними Politico, Мерц та Макрон критикували Кошту за контакти із Кремлем.

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