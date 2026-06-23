Еще ряд регионов РФ ввел лимиты на продажу топлива

Топливный кризис в РФ усугубляется. В течение сегодняшнего дня введены ограничения на продажу топлива не только в Сибири, но и в центральной и юго-восточной частях европейской России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Лимиты на продажу топлива

Как отмечается, в Саратовской области с 23 июня на один автомобиль установлен лимит - 30 литров бензина, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Власти Воронежской области объявили, что с сегодняшнего дня будет введен лимит на покупку топлива на АЗС "Лукойл". Так, на территории города за один раз можно будет приобрести 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива, а на трассе - 60 литров бензина и 200 литров дизельного топлива.

Между тем глава Владимирской области Александр Андреев призвал жителей сократить поездки на автомобилях и покупать топливо только в необходимых случаях. Он утверждает, что на ряде АЗС возникли логистические проблемы, после чего ситуацию усугубил спрос со стороны населения.

Есть также проблемы с топливом на Кавказе.

В частности, глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал сформировать "неприкосновенный запас топлива" на фоне дефицита.

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Ограничения распространяются по регионам

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что региону также придется вводить ограничения из-за аналогичных мер в соседних областях. По его словам, областному Минпромторгу поручили провести переговоры с сетями АЗС относительно единого подхода к продаже топлива.

Впоследствии стало известно, что топливный кризис в России дошел до Сибири: в Омске и Иркутске вводят лимиты на бензин.

В оккупированном Крыму полностью прекратили продажу топлива населению и бизнесу: отпуск осуществляется только для оккупационных госслужб.

В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

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