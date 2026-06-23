Ще низка регіонів РФ запровадила ліміти на продаж пального (оновлено)

Паливна криза в РФ поглиблюється. Упродовж сьогоднішнього дня запроваджено обмеження на продаж пального не лише в Сибіру, а й в центральній та південно-східній частині європейської Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Ліміти на продаж пального

Як зазначається, у Саратовській області з 23 червня на один автомобіль встановили ліміт - 30 літрів бензину, повідомив очільник регіону Роман Бусаргін.

Влада Воронезької області оголосила, що від сьогодні буде запроваджено ліміт на купівлю пального на АЗС "Лукойл". Так, на території міста за один раз можна буде придбати 30 літрів бензину та 60 літрів дизелю, а на трасі - 60 літрів бензину і 200 літрів дизельного пального.

Тим часом глава Владимирської області Олександр Андрєєв закликав жителів скоротити поїздки на автомобілях і купувати пальне лише у необхідних випадках. Він стверджує, що у низці АЗС виникли логістичні проблеми, після чого ситуацію погіршив попит з боку населення.

Є також проблеми з паливом на Кавказі.

Зокрема, глава Північної Осетії Сергій Меняйло закликав сформувати "недоторканний запас пального" на тлі дефіциту.

Оновлена інформація

Згодом стало відомо, що у Пензенській області також запровадили обмеження на продаж пального - не більше 100 літрів на один автомобіль.

Про це повідомив губернатор регіону Олег Мельниченко.

"З 23 червня в Пензенській області запроваджено тимчасові обмеження на продаж автомобільного пального. Це необхідно для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливно-енергетичному ринку", - зазначив він.

Відтепер на АЗС області заправка здійснюється виключно в паливний бак транспортного засобу. Для фізичних осіб встановлено ліміт: до 100 літрів бензину та до 200 літрів дизельного пального на один автомобіль.

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Обмеження поширюються регіонами

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков заявив, що регіону також доведеться вводити обмеження через аналогічні заходи у сусідніх областях. За його словами, обласному Мінпромторгу доручили провести переговори з мережами АЗС щодо єдиного підходу до продажу пального.

Згодом стало відомо, що паливна криза в Росії дісталася Сибіру: в Омську та Іркутську вводять ліміти на бензин.

В окупованому Криму повністю припинили продаж пального населенню та бізнесу: відпуск лише для окупаційних держслужб.

У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

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