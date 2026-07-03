"Слуге народа" Тищенко избирают меру пресечения по делу о вымогательстве $1 млн. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд определяет меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным прокурора САП, начиная с 1 июля 2023 года Тищенко "начал предпринимать активные действия, направленные на вмешательство в деятельность так называемых "колл-центров".

"Начал обращаться в правоохранительные органы с сообщениями о преступлениях, совершаемых участниками этого рынка. Инициировал проведение неотложных следственных действий с последующей фото- и видеофиксацией и распространением материалов в Интернете", — отметил он.

Также, по его словам, с 31.07.2023 по 23.08.2023 Тищенко оставил 19 сообщений на линию "102" о деятельности колл-центров в разных районах Киева.

В САП отметили, что Тищенко решил просить у Левченко направомерную выгоду - отдельное ежемесячное денежное вознаграждение. Разовое денежное вознаграждение за каждый отдельный эпизод совершения Тищенко в интересах Левченко, а также разовое вознаграждение как предпосылку для организации сотрудничества с Левченко.

02.08.2023 года по телефону Тищенко просил о неправомерной выгоде за совершение действий, направленных на дальнейшее освещение, вмешательство в деятельность и дискредитацию деятельности отдельных колл-центров в интересах Левченко.

"02.08.2023 года во время телефонного разговора с Ляшко выразил просьбу о предоставлении для дальнейшей передачи неустановленным лицам неправомерной выгоды в размере 1 млн долларов США", - сказал прокурор.

По данным стороны обвинения, Тищенко в тот же день, осознавая, что Левченко не согласился на такие условия, предложил другой размер – 25 тыс. евро за совершение действий. И подчеркнул, что эта сумма должна была предоставляться за каждый отдельный эпизод совершения Тищенко таких действий.

Нардеп высказывал прошение о предоставлении 100 тыс. евро в месяц за совершение действий, направленных на вмешательство в деятельность и дискредитацию отдельных колл-центров в интересах Левченко.

"14.08.2023 года также во время телефонного разговора высказал прошение о предоставлении Левченко неправомерной выгоды в 200 тыс. евро за совершение действий по вмешательству в деятельность и дискредитацию отдельных колл-центров в интересах Левченко. В целом, приводим общую сумму, которую просил Тищенко на протяжении всех разговоров, более 51 млн грн в эквиваленте", – отметил прокурор.

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Подозрение Тищенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.

Другое дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно удерживала его, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.

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