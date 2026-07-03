"Слузі народу" Тищенку обирають запобіжний захід у справі про вимагання $1 млн. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними прокурора САП, починаючи з 1 липня 2023 року Тищенко "розпочав вчиняти активні дії, направлені на втручання у діяльність так званих "кол-центрів".

"Почав звертатися до правоохоронних органів з повідомленнями про злочини, які вчиняються учасниками цього ринку. Ініцював проведення невідкладних слідчих дій з подальшою фото та відеофіксацією з подальшим розповсюдженням в Інтернеті", - зазначив він.

Також, за його словами, із 31.07.2023 по 23.08.2023 Тищенко залишив 19 повідомлень на лінію "102" щодо діяльності кол-центрів у різних районах Києва.

У САП зазначили, що Тищенко вирішив просити у Левченка направомірну вигоду - окрему щомісячну грошову винагороду. Разову грошову винагороду з кожен окремий епізод вчинення Тищенком в інтересах Левченка, а також разову винагороду як передумову для організації співпраці з Левченком.

Бізнесмен Олег Левченко мав відношення до роботи кол-центрів і оголошений у міжнародний розшук. За хабар Тищенко обіцяв не втручатись у діяльність кол-центрів Левченка і при цьому дискредитовувати кол-центри конкурентів.

Прохання про хабарі Тищенко передавав Андрію Ляшку (Андрій Ляшок. - Ред.), який є похресником Левченка.

02.08.2023 року по телефону Тищенко просив про неправомірну вигоду за вчинення дій, направлених на подальше висвітлення, втручання у діяльність та дискредитацію діяльності окремих кол-центрів в інтересах Левченка.

"02.08.2023 року під час телефонної розмови з Ляшком висловив прохання про надання для подальшої передачу невстановленим особам неправомірної вигоди у розмірі 1 млн доларів США", - сказав прокурор.

За даними сторони обвинувачення, Тищенко того ж дня, усвідомлюючи, що Левченко не погодився на такі умови, запропонував інший розмір - 25 тис. євро за вчинення дій. І наголосив, що ця сума мала надаватися за кожен окремий епізод вчинення Тищенком таких дій.

Нардеп висловлював прохання про надання 100 тис. євро в місяць за вчинення дій, направлених на втручання у діяльність та дискредитацію окремих кол-центрів в інтересах Левченко.

"14.08.2023 року також під час телефонної розмови висловив прохання про надання Левченком неправомірної вигоди у 200 тис. євро за вчинення дій щодо втручання у діяльність та дискредитацію окремих кол-центрів в інтересах Левченка. В цілому, наводимо загальну суму, яку просив Тищенко протягом всіх розмов, понад 51 млн грн в еквіваленті", - зазначив прокурор.

Проте, зауважує сторона обвинувачення, 23.08.2023 без передачі неправомірної вигоди така діяльність Тищенка була припинена через обставини, які не залежали від Тищенка.

Хабарі

"Він не отримав неправомірну вигоду, однак його дії підпадають під ознаки кримінального правопорушення", - додав він.

Водночас Ляшок Андрій Сергійович був допитаний, повідомив про обставини знайомства з Тищенком.

"Також він (Ляшок) наводить обставини неодноразових зустрічей та передання грошових коштів Тищенку, як благодійної допомоги у різних сумах - $100 тис., $80 тис., все у готівковій формі. Підтверджує, що передавав грошові кошти. Також підтверджує передання йому 40 тис. євро неодноразово, і $20 тис. Також $60 тис. в червні 2022 року, 80 тис. євро у серпні 2022 року", - каже сторона обвинувачення.

Один із свідків розповів, що на початку серпня 2023 року йому телефонував Тищенко і розповідав, що є членом ТСК, яка розслідує діяльність кол-центрів.

"Що йому відомо, що Єгор має бізнес-інтереси в цій сфері і почав натякати, що він має можливості посприяти йому в діяльності у цій сфері. Почав неодноразово телефонувати та продовжувати розмову на цю тему. У розмовах повідомляв, що з представниками правоохоронних органів та за підтримки судів відвідує кол-центрі, проводить обшуки, висвітлює такі дії у ЗМІ, блокує роботу. Також повідомляв, що має можливість впливати на такі дії, зокрема, або активізувати, або зупиняти їх, або спрямовувати за конкретними адресами, а також "віджимати" такі кол-центри на користь інших осіб", - сказав прокурор.

У розмові з Єгором Тищенко також називав $1 млн з метою конспірації як "один большой". Також називав суму як "большая константа".

Свідок розповів про розмову у серпні 2023 року, під час якої Тищенко на тлі розмов про ТСК озвучив пропозицію про передачу Тищенку на систематичній основі коштів у розмірі "50 евреев", тобто 50 тис. євро щомісяця за підтримання дружніх стосунків з Єгором з боку Тищенка як нардепа та члена ТСК.

За невтручання у діяльність кол-центру Тищенко також пропонував Єгору платити "200 евреев", тобто 200 тис. євро.

За 25 тис. євро Тищенко обіцяв вчинення правоохоронними орагнами та суддями дій, направлених на блокування конкретно визначеного кол-центру.

"Також після відвідування Тищенком разом із правоохоронними органами одного з кол-центрів, які на думку Тищенка контролювався Єгором, Тищенко озвучив пропозицію щодо передачі "50 евреев" за видалення з Telegram-каналу Тищенка відео, на якому зафіксовані обличчя працівників цього кол-центру та "50 цветов", тобто 50 тис. доларів США за зняття охорони з боку військовослужбвців, які заблокували доступ до приміщення кол-центру", - каже прокурор.

Свідок повідомив, що всю цю інформацію він записував на мобільний телефон та готовий добровільно надати його.

Прокуратура отримала відповідь на запит до Нацполіції щодо того, скільки разів Тищенко звертався до правоохоронців.

Таких повідомлень та звернень було 50.

Легалізація майна

За даними САП, нардеп також легалізував 12,6 млн грн незаконного походження. Тищенко оформив фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною Аллою Барановською.

У прокуратурі розповіли, що законних доходів для такого подарунку Барановська не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Проте Тищенко відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим умисно вніс до неї свідомо неправдиві відомості, додали у САП.

Запобіжний захід

Прокурор САП просить визначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 19 млн грн.

Позиція захисту

Адвокат вважає підозру необґрунтованою та спробою тиску на нардепа. Та просить відмовити у задоволення клопотання.

Захисник також зауважив, що НАБУ веде розслідування та обвинувачення разом з організацією під назвою "Хімпром", яка нібито намагається дискредитувати Тищенка.

Коментуючи договір про передачу грошей від ексдружини Алли Барановської, він сказав, що договір був укладений офіційно та завірений нотаріально.

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Підозра Тищенку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку у вимаганні неправомірної вигоди.

Інша справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

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