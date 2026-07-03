Подозреваемого в убийстве российского агента Портнова экстрадировали из Германии в Испанию, - СМИ

Германия выдала Испании 45-летнего гражданина Украины Александра Азизова, подозреваемого в убийстве российского агента Андрея Портнова.

Об этом сообщает El Confidencial со ссылкой на Национальную полицию Испании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Отмечается, что Азизова задержали 25 февраля 2026 года в Германии, а накануне в сопровождении испанских полицейских доставили его в Испанию самолетом.

Адвокат Азизова подтвердил факт экстрадиции, он продолжает настаивать на алиби обвиняемого. Он также отметил, что ведется расследование в отношении брата подозреваемого и женщины, которые в настоящее время находятся в розыске.

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Расследование продолжается

"Доказательства, на которых строится обвинение, слабы и носят исключительно косвенный характер. Перед нами дело, построенное на косвенных доказательствах — принадлежности автомобиля или телефонного номера и их геолокации, — которые никоим образом не подтверждают, что наш клиент является исполнителем. Нет ни одного вещественного доказательства, которое связывало бы его с оружием или местом преступления: нет ни оружия, ни судебно-медицинских доказательств, ни достоверного опознания", — заявил адвокат.

По его словам, в показаниях очевидцев есть противоречия, а следствие рассматривает "множество версий и возможных виновников, ни один из которых не связан с нашим доверителем".

Новые подробности стали известны после того, как с материалов дела сняли гриф секретности.

Гипотеза правоохранительных органов относительно обстоятельств этого преступления заключается в том, что убийство совершили три человека: сам подозреваемый и двое сообщников, которые, вероятно, помогли ему сбежать с территории учебного заведения — места преступления. Как уточнили в четверг юридические источники издания, это брат Азизова и его близкая знакомая.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года бывшего заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно поддерживает контакты с местными правоохранительными органами по делу об убийстве бывшего заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, ведущая расследование убийства, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде находился в Украине и встречался с высокопоставленными чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Известно, что Портнов — глава уголовно-политической группировки в украинской власти.

В 2021 году США ввели против Портнова санкции.

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