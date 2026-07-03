Підозрюваного у вбивстві російського агента Портнова екстрадували з Німеччини до Іспанії, - ЗМІ

Німеччина передала Іспанії 45-річного громадянина України Олександра Азізова, якого підозрюють у вбивстві російського агента Андрія Портнова.

Про це повідомляє El Confidencial із посиланням на Національну поліцію Іспанії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що Азізова затримали 25 лютого 2026 року в Німеччині, а напередодні в супроводі іспанських поліцейських доставили його до Іспанії літаком.

Адвокат Азізова підтвердив факт екстрадиції, він продовжує наполягати на алібі обвинуваченого. Він також зазначив, що ведеться розслідування щодо брата підозрюваного та жінки, які нині перебувають у розшуку.

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Розслідування триває

"Докази, на яких будується обвинувачення, є слабкими й мають суто непрямий характер. Перед нами справа, побудована на непрямих доказах — належності автомобіля або телефонного номера та їхньої геолокації, — які жодним чином не підтверджують, що наш клієнт є виконавцем. Немає жодного матеріального доказу, який пов'язував би його зі зброєю або місцем злочину: немає ні зброї, ні судово-медичних доказів, ні надійного впізнання", — заявив адвокат.

За його словами, у свідченнях очевидців є суперечності, а слідство розглядає "безліч версій і можливих винуватців, жоден із яких не пов'язаний із нашим довірителем".

Нові подробиці стали відомі після того, як із матеріалів справи зняли гриф таємності.

Гіпотеза правоохоронців щодо обставин цього злочину полягає в тому, що вбивство скоїли троє осіб: сам підозрюваний та двоє спільників, які, ймовірно, допомогли йому втекти з околиць навчального закладу –– місця злочину. Як уточнили в четвер юридичні джерела видання, це брат Азізова та його близька знайома.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Відомо, що Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі.

У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції.

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