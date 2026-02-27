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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Підозрювані у вбивстві російського агента Портнова мають громадянство РФ, - ЗМІ

Вбивство Портнова: підозрюваний має паспорт РФ

Журналісти "Схем" встановили, що ймовірні підозрювані у вбивстві російського агента Андрія Портнова - брати Олександр та Велі Азізови - мають громадянство РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Подробиці

Так, брати Азізови є уродженцями Донеччини.

Вбивство Портнова: підозрюваний має паспорт РФ
Вбивство Портнова: підозрюваний має паспорт РФ

За даними ЗМІ, у 2023-2024 роках вони отримали російські паспорти: в Олександра він і досі значиться "дійсним", а у Велі – ні.

Крім того, Велі Азізов мав також інший російський паспорт, виданий ще у 2015 році, який теж значиться "недійсним". Водночас сам по собі факт "недійсності" паспорту громадянина РФ не означає автоматичний вихід з російського громадянства.

Читайте: Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного у вбивстві російського агента Портнова

Що передувало?

Раніше видання "Українська правда" встановило, що ймовірними підозрюваними у вбивстві Андрія Портнова є Олександр та Велі Азізови.

Вбивство Андрія Портнова

Читайте також: Судді певною мірою вже знайшли собі "нового Портнова", - Жернаков

Автор: 

Портнов Андрій (363) росія (70300) вбивство (3271)
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Топ коментарі
+29
Пох хто вони але віродка прикінчили і це добре.
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27.02.2026 15:52 Відповісти
+28
Шкода що ще шарія не прибрали одним заходом.
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27.02.2026 15:57 Відповісти
+21
Мають російське громадянство?
Добре!
До України які запитання?🤷‍♂️
Головне, що вони "відстрілялися" в Мадриді на 5+ та ситуативно допомогли Україні здійснити справжнє правосуддя.

Саме Україні!
Не Зеленському, з його бродячим 🎪🤹‍♂️.
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27.02.2026 15:58 Відповісти
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Пох хто вони але віродка прикінчили і це добре.
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27.02.2026 15:52 Відповісти
Шкода що ще шарія не прибрали одним заходом.
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27.02.2026 15:57 Відповісти
Та там вже багато виродків зібралося.
Всі зелені та ефективні менеджери рвуться у європейський котел.
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27.02.2026 16:05 Відповісти
Треба скинутись на кльового адвоката для цих стрілків, бо роботи для них на благо України ще огого.
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27.02.2026 23:04 Відповісти
за кого заплатили , того і утілізували , а шарія спас режим зеленського, ойго підручний Баканов просто , не подав вчасно документи на єкстрадицію
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27.02.2026 19:36 Відповісти
Шарія , Татарова і іншу зелену нечисть
втопити в одній криниці і бетоном залити назавжди 🤬
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27.02.2026 23:44 Відповісти
так вони ж -пішаки " ***** не схоче , кабель не вскоче" зеленський особисто ,призначив і продовжує дахувати :баканова, ермака, татарова, демченко………. А шарій , Абдрістович, Корчинський Гладких, мосійчучка медійна обслуга зе ностри
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28.02.2026 06:55 Відповісти
А писали - Азізов - громадянин України - бач як невдобно вийшло
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27.02.2026 15:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xujSnKwIj-k

Майор Тарас Березовець про "де архів Андрія Портнова"- родзинка у дослідженні приводів для його знищення ...
А я продовжуют твердити - У ТАТАРОВА...

А операцацію ПАВУТИНА Малюку теж цапи допомагали - ну й то що означає?
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27.02.2026 17:17 Відповісти
Пффф , у бубочки є паспорт рф я думаю.
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27.02.2026 15:56 Відповісти
Мають російське громадянство?
Добре!
До України які запитання?🤷‍♂️
Головне, що вони "відстрілялися" в Мадриді на 5+ та ситуативно допомогли Україні здійснити справжнє правосуддя.

Саме Україні!
Не Зеленському, з його бродячим 🎪🤹‍♂️.
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27.02.2026 15:58 Відповісти
Чурки русские!!
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27.02.2026 16:00 Відповісти
Не может быть!!!!
Вы фсе врёте!!
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27.02.2026 16:01 Відповісти
вухо рудого даю
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27.02.2026 16:08 Відповісти
борги якщо 2 брати
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27.02.2026 16:07 Відповісти
Беня замовив?
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27.02.2026 16:28 Відповісти
Гарні хлопці! Працьовиті...
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27.02.2026 16:30 Відповісти
І навіщо було їх ловити? Хай би ще там працювали... там же роботи непочатий край
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27.02.2026 21:02 Відповісти
А як так сталося що сексот Арестович спочатку став радником президента а потім спокійно виїхав та працює на рашенпропаганден. А як так сталося що сексот та провокатор Дмитро Корчинський досі на свободі? Як і Олег Тягнибок.
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27.02.2026 16:46 Відповісти
А як так, що ти за кордоном а Тягнибок на війні. Приїдь, підміни його, агент власносної дурні.
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27.02.2026 17:02 Відповісти
Ну от ти і спалився , "Хоменко".
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27.02.2026 17:27 Відповісти
Да пох. У меня секретов нет. Ты то кто?
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27.02.2026 17:30 Відповісти
а так і сталося , 2019 р обрали , хитродупих підкацапних совкодрочерів , які заганяють свій , лохторат в рашистське рабство, а свої сім'і облаштовують в найкращих країнах ЕС , АЕ , США Приклад дохлий портнов , який проклинав Україну , діяв на користь паРаши , а сам своїх виродків обучав в школі США , так само і з міндіч&цукерманами, шефірами , Шаріем , Арестовічем , костіним , Умеровим
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27.02.2026 19:47 Відповісти
Та да конечно. Я табе верю кончечно британский крест.
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27.02.2026 17:12 Відповісти
Штрих, ти відмазки не кидай а відповідай за власні слова, лапоть.
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27.02.2026 17:18 Відповісти
Нет. Я буду кидать отмазки погтому что во первых ты сам ухилянт. Я не буду спрашивать у тебя причины потому что уменя самого они есть. У меня двое детей и отец инвалид. Мне похрену на твои предъявы ибо сам то ты кто и где. Тягнибок как и Корчинский - провокакторы. Москалей на ножи это для идиотов которым нужен лидер. И этих идиотов просто использовали как гандоны для россТВ чтоб напугать укронацизмом.
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27.02.2026 17:28 Відповісти
Відповідь даси за свою гнилу пащу, в іншому випадку ти балабол, узкоротий.
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27.02.2026 17:33 Відповісти
Ты сам кто? А? ну вот и не *****.
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27.02.2026 17:40 Відповісти
Піторам не відповідають.
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27.02.2026 17:45 Відповісти
Що ви з ним дискутуєте---він же кацап.
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27.02.2026 17:51 Відповісти
Та дискусії й не було. Так, вивів малососа на чисту воду.
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27.02.2026 17:53 Відповісти
то, що корчинський професійний багаторічний гнида-провокатор - факт ! Є фото , дє він і люська Арестович в компанії руссо-фашиста Дугіна Обслуговуе , корчинський зараз , зе ностру , хто заплатить похрін
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27.02.2026 20:02 Відповісти
а ти не провокатор - просто брехло. або тупар, такі теж трапляються. ...але скоріше брехло. проплачене
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27.02.2026 21:02 Відповісти
я приблизно так і думав: його завалили кацапи, бо він щось з ними не поділив або десь серйозно провалився
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27.02.2026 17:41 Відповісти
Провалився це як?) Всі і так знали, що він Путінський агент. Видно щось відмовлявся робити, типу втомився. Так вони його заспокоїли. Путіну людину прибрати як Сіркові муху з'їсти. Янукович провалив завдання, втік, так Путін його сина молодшого втопив в Байкалі.
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27.02.2026 22:01 Відповісти
Цим росіянам я бажаю здоров'я
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27.02.2026 17:42 Відповісти
своих зачищают
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27.02.2026 17:44 Відповісти
Ткач в інтерв'ю НВ розказував,що в обох за плечима кримінал:наркоторгівля і тд.
Але не дав відповідь,хто їх замовив на вбивство,як виконавця,а затриманий Олександр,вже дає свідчення.
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27.02.2026 17:51 Відповісти
ну в штірліца теж було громадянство райхівське, того вимагала легенда
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27.02.2026 18:08 Відповісти
Кремль зачищає свідків.
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27.02.2026 18:23 Відповісти
нам яка різниця , головне - результат , мразота портнов , складав списки на вбивства патріотів , попав в список ворогів України ( неважливо , кому він дорогу перейшов)
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27.02.2026 19:52 Відповісти
Ну от бачите, навіть, і тут українці не могли справитись. Кацапи мусіли зробити за них роботу.
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27.02.2026 20:54 Відповісти
Для доброї справи національність та громадянство не мають жодного значення.
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27.02.2026 21:34 Відповісти
френдліфаєр стався в руском мірє
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27.02.2026 21:45 Відповісти
Очевидно фсб прибрало свого агента Портнова за непокору. Розслабився, хотів в Іспанії відпочивати на пенсії. Але ніт. Вхід - рубль, вихід - два.
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27.02.2026 21:56 Відповісти
ФОТКА З БАБЦЕЮ У ДНІПРІ????
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27.02.2026 22:15 Відповісти
А як же бути з твердженням, що СБУ - це "Моссад", а головний Лідор чи то в зеленому френчі, чи то в гімнастерці у верховній ставці - це Черчілль?
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27.02.2026 23:49 Відповісти
Как по вашему они очутились в Европе? По украинскому паспорту. Не вводите людей в заблуждение.
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28.02.2026 10:14 Відповісти
Цікаво? Правда?? Російського агента Портнова?? Чому цей покійний пдр знаково у перший день президенства ЗЕ прибув в Україну і безперешкодно виїхало з України зі своїми виб...ядками у перші дні повномасштабки.. слід до Оману потім стелеться.... до вагнергейту і до Чонгару,..
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28.02.2026 10:43 Відповісти
 
 