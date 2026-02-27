Підозрювані у вбивстві російського агента Портнова мають громадянство РФ, - ЗМІ

Журналісти "Схем" встановили, що ймовірні підозрювані у вбивстві російського агента Андрія Портнова - брати Олександр та Велі Азізови - мають громадянство РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Подробиці

Так, брати Азізови є уродженцями Донеччини.





За даними ЗМІ, у 2023-2024 роках вони отримали російські паспорти: в Олександра він і досі значиться "дійсним", а у Велі – ні.

Крім того, Велі Азізов мав також інший російський паспорт, виданий ще у 2015 році, який теж значиться "недійсним". Водночас сам по собі факт "недійсності" паспорту громадянина РФ не означає автоматичний вихід з російського громадянства.

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Що передувало?

Раніше видання "Українська правда" встановило, що ймовірними підозрюваними у вбивстві Андрія Портнова є Олександр та Велі Азізови.

Вбивство Андрія Портнова

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