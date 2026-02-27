Підозрювані у вбивстві російського агента Портнова мають громадянство РФ, - ЗМІ
Журналісти "Схем" встановили, що ймовірні підозрювані у вбивстві російського агента Андрія Портнова - брати Олександр та Велі Азізови - мають громадянство РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Подробиці
Так, брати Азізови є уродженцями Донеччини.
За даними ЗМІ, у 2023-2024 роках вони отримали російські паспорти: в Олександра він і досі значиться "дійсним", а у Велі – ні.
Крім того, Велі Азізов мав також інший російський паспорт, виданий ще у 2015 році, який теж значиться "недійсним". Водночас сам по собі факт "недійсності" паспорту громадянина РФ не означає автоматичний вихід з російського громадянства.
Що передувало?
Раніше видання "Українська правда" встановило, що ймовірними підозрюваними у вбивстві Андрія Портнова є Олександр та Велі Азізови.
Вбивство Андрія Портнова
- 21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
- Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
- Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
- Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
- 25 лютого стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова.
- Відомо, що Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі.
- У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції.
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Всі зелені та ефективні менеджери рвуться у європейський котел.
втопити в одній криниці і бетоном залити назавжди 🤬
Майор Тарас Березовець про "де архів Андрія Портнова"- родзинка у дослідженні приводів для його знищення ...
А я продовжуют твердити - У ТАТАРОВА...
А операцацію ПАВУТИНА Малюку теж цапи допомагали - ну й то що означає?
Добре!
До України які запитання?🤷♂️
Головне, що вони "відстрілялися" в Мадриді на 5+ та ситуативно допомогли Україні здійснити справжнє правосуддя.
Саме Україні!
Не Зеленському, з його бродячим 🎪🤹♂️.
Вы фсе врёте!!
Але не дав відповідь,хто їх замовив на вбивство,як виконавця,а затриманий Олександр,вже дає свідчення.