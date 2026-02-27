Подозреваемые в убийстве российского агента Портнова имеют гражданство РФ, - СМИ
Журналисты "Схем" установили, что вероятные подозреваемые в убийстве российского агента Андрея Портнова - братья Александр и Вели Азизовы - имеют гражданство РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Подробности
Так, братья Азизовы являются уроженцами Донецкой области.
По данным СМИ, в 2023-2024 годах они получили российские паспорта: у Александра он до сих пор числится "действительным", а у Вели - нет.
Кроме того, Вели Азизов имел также другой российский паспорт, выданный еще в 2015 году, который тоже числится "недействительным". В то же время сам по себе факт "недействительности" паспорта гражданина РФ не означает автоматический выход из российского гражданства.
Что предшествовало?
Ранее издание "Украинская правда" установило, что вероятными подозреваемыми в убийстве Андрея Портнова являются Александр и Вели Азизовы.
Убийство Андрея Портнова
- 21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
- Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
- Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
- Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к экс-президенту-беглецу юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
- 25 февраля стало известно о задержании подозреваемого в убийстве Портнова.
- Известно, что Портнов - главарь криминально-политической группировки в украинской власти.
- В 2021 году США ввели против Портнова санкции.
Всі зелені та ефективні менеджери рвуться у європейський котел.
Майор Тарас Березовець про "де архів Андрія Портнова"- родзинка у дослідженні приводів для його знищення ...
А я продовжуют твердити - У ТАТАРОВА...
А операцацію ПАВУТИНА Малюку теж цапи допомагали - ну й то що означає?
Добре!
До України які запитання?🤷♂️
Головне, що вони "відстрілялися" в Мадриді на 5+ та ситуативно допомогли Україні здійснити справжнє правосуддя.
Саме Україні!
Не Зеленському, з його бродячим 🎪🤹♂️.
Вы фсе врёте!!
Але не дав відповідь,хто їх замовив на вбивство,як виконавця,а затриманий Олександр,вже дає свідчення.