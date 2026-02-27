Подозреваемые в убийстве российского агента Портнова имеют гражданство РФ, - СМИ

Журналисты "Схем" установили, что вероятные подозреваемые в убийстве российского агента Андрея Портнова - братья Александр и Вели Азизовы - имеют гражданство РФ.

Подробности

Так, братья Азизовы являются уроженцами Донецкой области.





По данным СМИ, в 2023-2024 годах они получили российские паспорта: у Александра он до сих пор числится "действительным", а у Вели - нет.

Кроме того, Вели Азизов имел также другой российский паспорт, выданный еще в 2015 году, который тоже числится "недействительным". В то же время сам по себе факт "недействительности" паспорта гражданина РФ не означает автоматический выход из российского гражданства.

Что предшествовало?

Ранее издание "Украинская правда" установило, что вероятными подозреваемыми в убийстве Андрея Портнова являются Александр и Вели Азизовы.

Убийство Андрея Портнова

