РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8879 посетителей онлайн
Новости Убийство Андрея Портнова
5 336 33

Подозреваемые в убийстве российского агента Портнова имеют гражданство РФ, - СМИ

Убийство Портнова: подозреваемый имеет паспорт РФ

Журналисты "Схем" установили, что вероятные подозреваемые в убийстве российского агента Андрея Портнова - братья Александр и Вели Азизовы - имеют гражданство РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, братья Азизовы являются уроженцами Донецкой области.

Убийство Портнова: подозреваемый имеет паспорт РФ
Убийство Портнова: подозреваемый имеет паспорт РФ

По данным СМИ, в 2023-2024 годах они получили российские паспорта: у Александра он до сих пор числится "действительным", а у Вели - нет.

Кроме того, Вели Азизов имел также другой российский паспорт, выданный еще в 2015 году, который тоже числится "недействительным". В то же время сам по себе факт "недействительности" паспорта гражданина РФ не означает автоматический выход из российского гражданства.

Читайте: Германия рассматривает экстрадицию подозреваемого в убийстве российского агента Портнова

Что предшествовало?

Ранее издание "Украинская правда" установило, что вероятными подозреваемыми в убийстве Андрея Портнова являются Александр и Вели Азизовы.

Убийство Андрея Портнова

Читайте также: Судьи в определенной степени уже нашли себе "нового Портнова", - Жернаков

Автор: 

Портнов Андрей (64) россия (22257) убийство (507)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Пох хто вони але віродка прикінчили і це добре.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:52 Ответить
+13
Шкода що ще шарія не прибрали одним заходом.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:57 Ответить
+11
Мають російське громадянство?
Добре!
До України які запитання?🤷‍♂️
Головне, що вони "відстрілялися" в Мадриді на 5+ та ситуативно допомогли Україні здійснити справжнє правосуддя.

Саме Україні!
Не Зеленському, з його бродячим 🎪🤹‍♂️.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пох хто вони але віродка прикінчили і це добре.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:52 Ответить
Шкода що ще шарія не прибрали одним заходом.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:57 Ответить
Та там вже багато виродків зібралося.
Всі зелені та ефективні менеджери рвуться у європейський котел.
показать весь комментарий
27.02.2026 16:05 Ответить
за кого заплатили , того і утілізували , а шарія спас режим зеленського, ойго підручний Баканов просто , не подав вчасно документи на єкстрадицію
показать весь комментарий
27.02.2026 19:36 Ответить
А писали - Азізов - громадянин України - бач як невдобно вийшло
показать весь комментарий
27.02.2026 15:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xujSnKwIj-k

Майор Тарас Березовець про "де архів Андрія Портнова"- родзинка у дослідженні приводів для його знищення ...
А я продовжуют твердити - У ТАТАРОВА...

А операцацію ПАВУТИНА Малюку теж цапи допомагали - ну й то що означає?
показать весь комментарий
27.02.2026 17:17 Ответить
Пффф , у бубочки є паспорт рф я думаю.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:56 Ответить
Мають російське громадянство?
Добре!
До України які запитання?🤷‍♂️
Головне, що вони "відстрілялися" в Мадриді на 5+ та ситуативно допомогли Україні здійснити справжнє правосуддя.

Саме Україні!
Не Зеленському, з його бродячим 🎪🤹‍♂️.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:58 Ответить
Чурки русские!!
показать весь комментарий
27.02.2026 16:00 Ответить
Не может быть!!!!
Вы фсе врёте!!
показать весь комментарий
27.02.2026 16:01 Ответить
вухо рудого даю
показать весь комментарий
27.02.2026 16:08 Ответить
борги якщо 2 брати
показать весь комментарий
27.02.2026 16:07 Ответить
Беня замовив?
показать весь комментарий
27.02.2026 16:28 Ответить
Гарні хлопці! Працьовиті...
показать весь комментарий
27.02.2026 16:30 Ответить
А як так сталося що сексот Арестович спочатку став радником президента а потім спокійно виїхав та працює на рашенпропаганден. А як так сталося що сексот та провокатор Дмитро Корчинський досі на свободі? Як і Олег Тягнибок.
показать весь комментарий
27.02.2026 16:46 Ответить
А як так, що ти за кордоном а Тягнибок на війні. Приїдь, підміни його, агент власносної дурні.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:02 Ответить
Ну от ти і спалився , "Хоменко".
показать весь комментарий
27.02.2026 17:27 Ответить
Да пох. У меня секретов нет. Ты то кто?
показать весь комментарий
27.02.2026 17:30 Ответить
Та да конечно. Я табе верю кончечно британский крест.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:12 Ответить
Штрих, ти відмазки не кидай а відповідай за власні слова, лапоть.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:18 Ответить
Нет. Я буду кидать отмазки погтому что во первых ты сам ухилянт. Я не буду спрашивать у тебя причины потому что уменя самого они есть. У меня двое детей и отец инвалид. Мне похрену на твои предъявы ибо сам то ты кто и где. Тягнибок как и Корчинский - провокакторы. Москалей на ножи это для идиотов которым нужен лидер. И этих идиотов просто использовали как гандоны для россТВ чтоб напугать укронацизмом.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:28 Ответить
Відповідь даси за свою гнилу пащу, в іншому випадку ти балабол, узкоротий.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:33 Ответить
Ты сам кто? А? ну вот и не *****.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:40 Ответить
Піторам не відповідають.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:45 Ответить
Що ви з ним дискутуєте---він же кацап.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:51 Ответить
Та дискусії й не було. Так, вивів малососа на чисту воду.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:53 Ответить
я приблизно так і думав: його завалили кацапи, бо він щось з ними не поділив або десь серйозно провалився
показать весь комментарий
27.02.2026 17:41 Ответить
Цим росіянам я бажаю здоров'я
показать весь комментарий
27.02.2026 17:42 Ответить
своих зачищают
показать весь комментарий
27.02.2026 17:44 Ответить
Ткач в інтерв'ю НВ розказував,що в обох за плечима кримінал:наркоторгівля і тд.
Але не дав відповідь,хто їх замовив на вбивство,як виконавця,а затриманий Олександр,вже дає свідчення.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:51 Ответить
ну в штірліца теж було громадянство райхівське, того вимагала легенда
показать весь комментарий
27.02.2026 18:08 Ответить
Кремль зачищає свідків.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:23 Ответить
 
 