В двух районах Киева продолжается разбор завалов после удара РФ, погибли 16 человек, ещё 58 пострадали, в том числе 7 детей. ФОТОрепортаж

В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки, в результате которой были разрушены жилые многоэтажные дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.

В двух районах Киева продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на местах разрушения жилых многоэтажек в результате российской атаки.

Читайте также: Сикорский об атаке РФ на Киев: "Какой реакции союзников мы бы хотели, если бы это произошло с нами?"

Сколько человек пострадало

На данный момент известно о 16 погибших и 58 пострадавших, из них — 7 детей. Предположительно, под завалами еще могут находиться люди.

В Дарницком районе откачивали воду

В Дарницком районе с помощью двух гидроэлеваторов и плавающей мотопомпы спасатели откачали около 110 куб. воды из подвального помещения жилого 25-этажного дома.

Смотрите также: За шесть дней июля российские атаки повредили 30 учебных заведений в Киеве, — КГГА. ФОТО

На месте событий работают психологи и кинологи ГСЧС.



















Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля