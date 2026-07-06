В двух районах Киева продолжается разбор завалов после удара РФ, погибли 16 человек, ещё 58 пострадали, в том числе 7 детей. ФОТОрепортаж
В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки, в результате которой были разрушены жилые многоэтажные дома.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
В двух районах Киева продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на местах разрушения жилых многоэтажек в результате российской атаки.
Сколько человек пострадало
На данный момент известно о 16 погибших и 58 пострадавших, из них — 7 детей. Предположительно, под завалами еще могут находиться люди.
В Дарницком районе откачивали воду
В Дарницком районе с помощью двух гидроэлеваторов и плавающей мотопомпы спасатели откачали около 110 куб. воды из подвального помещения жилого 25-этажного дома.
На месте событий работают психологи и кинологи ГСЧС.
Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
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