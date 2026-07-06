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В двух районах Киева продолжается разбор завалов после удара РФ, погибли 16 человек, ещё 58 пострадали, в том числе 7 детей. ФОТОрепортаж

В Киеве после российской атаки уже 15 погибших и 58 раненых

В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки, в результате которой были разрушены жилые многоэтажные дома. 

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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В двух районах Киева продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на местах разрушения жилых многоэтажек в результате российской атаки.

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Сколько человек пострадало

На данный момент известно о 16 погибших и 58 пострадавших, из них — 7 детей. Предположительно, под завалами еще могут находиться люди.

В Дарницком районе откачивали воду

В Дарницком районе с помощью двух гидроэлеваторов и плавающей мотопомпы спасатели откачали около 110 куб. воды из подвального помещения жилого 25-этажного дома.

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На месте событий работают психологи и кинологи ГСЧС.

В Киеве после российской атаки уже 15 погибших и 58 раненых
В Киеве после российской атаки уже 15 погибших и 58 раненых
В Киеве после российской атаки уже 15 погибших и 58 раненых
В Киеве после российской атаки уже 15 погибших и 58 раненых
В Киеве после российской атаки уже 15 погибших и 58 раненых
В Киеве после российской атаки уже 15 погибших и 58 раненых
В Киеве после российской атаки уже 15 погибших и 58 раненых
В Киеве после российской атаки уже 15 погибших и 58 раненых
В Киеве после российской атаки уже 15 погибших и 58 раненых

Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

Автор: 

Киев (26630) ГСЧС (5246)
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