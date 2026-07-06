У двох районах Києва триває розбір завалів після удару РФ, загинули 16 людей, ще 58 постраждали, зокрема 7 дітей. ФОТОрепортаж

У двох районах Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки, яка зруйнувала житлові багатоповерхівки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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У двох районах Києва тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місцях руйнування житлових багатоповерхівок внаслідок російської атаки.

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Скільки людей постраждало

Наразі відомо про 16 загиблих та 58 постраждалих, з них - 7 дітей. Попередньо, під завалами ще можуть бути люди.

У Дарницькому районі відкачували воду

У Дарницькому районі за допомогою двох гідроелеваторів та плаваючої мотопомпи рятувальники викачали близько 110 куб. води з підвального приміщення житлової 25-поверхівки.

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На місці подій працюють психологи та кінологи ДСНС.



















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