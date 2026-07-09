Убийство Березовской: сегодня суд будет выбирать меры пресечения для подозреваемых

Сегодня будет принято решение о мерах пресечения по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, и его семью в Монако.

Соответствующую информацию Цензор.НЕТ подтвердили в Печерском районном суде Киева.

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Ранее СМИ обнародовали новые факты о подозреваемых из ГУР и, вероятно, СБУ.

Что предшествовало?