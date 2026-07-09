Вбивство Березовської: суд сьогодні обиратиме запобіжні заходи підозрюваним

Сьогодні обиратимуть запобіжні заходи у справі про вбивство Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину у Монако.

Відповідну інформацію Цензор.НЕТ підтвердили у Печерському районному суді Києва.

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Раніше ЗМІ оприлюднили нові факти про підозрюваних із ГУР та, ймовірно, СБУ.

Що передувало?