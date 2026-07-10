Обсудили приоритетные вопросы: Зеленский прокомментировал встречу с Навроцким после кризиса в отношениях
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу с президентом Польши Каролем Навроцким после обострения отношений между странами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Беседа без лишних эмоций
По словам президента, встреча с польским лидером была продолжительной и содержательной. Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества.
"Я считаю, что у нас была важная встреча с президентом Польши, достаточно длительная и конструктивная. Мы обсудили приоритетные вопросы", - заявил Зеленский.
Президент уточнил, что в ходе переговоров речь шла о войне России против Украины, а также об экономическом взаимодействии. Отдельно он отметил конференцию по восстановлению Украины, которая состоялась в Гданьске.
Остаются чувствительные темы
Также стороны затронули исторические вопросы, которые ранее вызывали споры между Киевом и Варшавой. Зеленский подчеркнул важность осторожного подхода к таким темам.
Он подчеркнул, что необходимо действовать конструктивно и деликатно, чтобы сохранить добрососедские отношения между Украиной и Польшей.
Отношения Украины и Польши
- Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
- Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
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Боюся уявити, що набекало це доробло...
Керівник Центру операторів БПЛА "Крук"
"Польща та її допомога: навіть не в десятці лідерів
Поляки настільки увірували у свій безпрецедентний внесок у підтримку України, що говорять виключно мовою ультиматумів та вимагають свого місця за столом (неіснуючих наразі) перемовин про мир. Але педантичні євопейці підрахували, яку саме допомогу надала Польща, і ці дані, м'яко кажучи, не відповідають рівню польських амбіцій. Отже, що з'ясувалося?
Польща місяцями розповідала історію про свою беззаперечну лідерську роль у підтримці України з перших днів повномасштабного вторгнення.
Риторика звучала агресивно, мовляв, саме Варшава несла найважчий тягар допомоги, і тому має право говорити з Києвом мовою вимог, а не партнерства. Тепер Польський уряд нарешті розсекретив реальні цифри своєї військової допомоги. Виявилося, що загальна сума складає близько трьох з половиною мільярдів євро за чотири роки війни. Це серйозна сума сама по собі, і нею варто пишатися. Але вона аж ніяк не тягне на позицію світового лідера підтримки, яку польська сторона так наполегливо собі приписувала.
Польща опиняється десь на дванадцятому місці серед донорів. Не в десятці лідерів, навіть не близько
За методологією Кільського інституту, який веде найдетальнішу базу даних міжнародної допомоги Україні, Польща опиняється десь на дванадцятому місці серед донорів. Не в десятці лідерів, навіть не близько. Попереду неї впевнено йдуть Сполучені Штати, структури Євросоюзу, Німеччина, Британія, Японія, Канада, Данія, Нідерланди, Швеція і Норвегія.
І навіть Франція, яку зазвичай критикують за повільність, встигла обігнати польський показник. Хочеться сказати шановним сусідам одну просту річ. Якщо так сильно хочеться увійти в десятку найщедріших донорів, шлях туди пролягає через збільшення реальної допомоги, а не через ультиматуми і вимоги територіальних поступок під приводом деескалації. Тому почніть із того, що передайте нам нарешті давно обіцяні МіГ -29."
невідомий вова,
як ти думаєш хто та тварь яка тримала Україну порноактрисою?