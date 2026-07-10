Обсудили приоритетные вопросы: Зеленский прокомментировал встречу с Навроцким после кризиса в отношениях

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу с президентом Польши Каролем Навроцким после обострения отношений между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время общения с журналистами.

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Беседа без лишних эмоций

По словам президента, встреча с польским лидером была продолжительной и содержательной. Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества.

"Я считаю, что у нас была важная встреча с президентом Польши, достаточно длительная и конструктивная. Мы обсудили приоритетные вопросы", - заявил Зеленский.

Президент уточнил, что в ходе переговоров речь шла о войне России против Украины, а также об экономическом взаимодействии. Отдельно он отметил конференцию по восстановлению Украины, которая состоялась в Гданьске.

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Остаются чувствительные темы

Также стороны затронули исторические вопросы, которые ранее вызывали споры между Киевом и Варшавой. Зеленский подчеркнул важность осторожного подхода к таким темам.

Он подчеркнул, что необходимо действовать конструктивно и деликатно, чтобы сохранить добрососедские отношения между Украиной и Польшей.

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Отношения Украины и Польши

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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