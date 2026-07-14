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Новости Новый Кабмин Кадровые изменения в правительстве
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Свириденко может возглавить Офис президента, а Буданов - Минобороны, - Василевская-Смаглюк

Свириденко возглавит ОП

Юлию Свириденко могут назначить главой Офиса Президента, а нынешнего главу ОП Кирилла Буданова рассматривают в качестве кандидата на должность министра обороны.

Об этом сообщила вTelegram-канале депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Новые веяния: Свириденко идет на пост главы Офиса Президента, а Кирилл Буданов — в Минобороны", - говорится в сообщении.

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Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.

Читайте: Свириденко должна была возглавить ОП, а Буданов - Генштаб. Все переиграли, потому что Стефанишиной грозит подозрение, - источник

Автор: 

Буданов Кирилл (612) Свириденко Юлия (515) Василевская-Смаглюк Ольга (69)
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Топ комментарии
+4
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14.07.2026 14:53 Ответить
+2
А лярви всі ходять по колу, у буданги жінка з рашки, керівник Міноборони це ж виходить носій секретної військової інформації фактично! Ви там всі кінчені ?! От давайте поміркуємо що у Білоусова жінка живе в Україні, та наче таке і на думку не спадає але у зеленої соплі це впорядку речей 🤦 з такою "владою" і ворогів не треба..
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14.07.2026 15:00 Ответить
+1
Яка мені різниця? А от хто такий "Вова" хотілося б знати.
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14.07.2026 14:57 Ответить

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