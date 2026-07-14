Свириденко может возглавить Офис президента, а Буданов - Минобороны, - Василевская-Смаглюк
Юлию Свириденко могут назначить главой Офиса Президента, а нынешнего главу ОП Кирилла Буданова рассматривают в качестве кандидата на должность министра обороны.
Об этом сообщила вTelegram-канале депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Новые веяния: Свириденко идет на пост главы Офиса Президента, а Кирилл Буданов — в Минобороны", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
- По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.
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+4 vitaliymkua
показать весь комментарий14.07.2026 14:53 Ответить Ссылка
+2 Vasya #607130
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+1 швеллер
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