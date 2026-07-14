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Свириденко може очолити Офіс Президента, а Буданов - Міноборони, - Василевська-Смаглюк

свириденко очолить ОП

Юлію Свириденко можуть призначити головою Офісу Президента, а начальника ОП Кирила Буданова розглядають як кандидата на посаду міністра оборони.

Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

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"Нові віяння: Свириденко йде на голову Офісу Президента, а Кирило Буданов - на Міноборони", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

Читайте: Свириденко мала очолити ОП, а Буданов – Генштаб. Усе переграли, бо Стефанішиній світить підозра, - джерело

Автор: 

Буданов Кирило (646) Свириденко Юлія (985) Василевська-Смаглюк Ольга (73)
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Топ коментарі
+12
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14.07.2026 14:53 Відповісти
+5
А лярви всі ходять по колу, у буданги жінка з рашки, керівник Міноборони це ж виходить носій секретної військової інформації фактично! Ви там всі кінчені ?! От давайте поміркуємо що у Білоусова жінка живе в Україні, та наче таке і на думку не спадає але у зеленої соплі це впорядку речей 🤦 з такою "владою" і ворогів не треба..
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14.07.2026 15:00 Відповісти
+4
"Все те-же на манеже". Да, очередная перестановка кроватей в борделе.
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14.07.2026 14:55 Відповісти

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