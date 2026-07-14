Свириденко може очолити Офіс Президента, а Буданов - Міноборони, - Василевська-Смаглюк
Юлію Свириденко можуть призначити головою Офісу Президента, а начальника ОП Кирила Буданова розглядають як кандидата на посаду міністра оборони.
Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Нові віяння: Свириденко йде на голову Офісу Президента, а Кирило Буданов - на Міноборони", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.
Топ коментарі
+12 vitaliymkua
показати весь коментар14.07.2026 14:53 Відповісти Посилання
+5 Vasya #607130
показати весь коментар14.07.2026 15:00 Відповісти Посилання
+4 18c49ed2
показати весь коментар14.07.2026 14:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль