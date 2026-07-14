Свириденко може очолити Офіс Президента, а Буданов - Міноборони, - Василевська-Смаглюк

Юлію Свириденко можуть призначити головою Офісу Президента, а начальника ОП Кирила Буданова розглядають як кандидата на посаду міністра оборони.

Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Нові віяння: Свириденко йде на голову Офісу Президента, а Кирило Буданов - на Міноборони", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: НАБУ може оголосити підозру послу України в США Стефанішиній, - Гончаренко

Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

Читайте: Свириденко мала очолити ОП, а Буданов – Генштаб. Усе переграли, бо Стефанішиній світить підозра, - джерело