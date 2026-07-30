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Новости Массированный ракетный обстрел
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Канада осудила массированный удар РФ по Украине и инцидент с ракетой в Польше

Марк Карни осудил обстрелы Украины со стороны России

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированный обстрел Украины Россией в ночь на 30 июля, а также инцидент с российской ракетой, залетевшей на территорию Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном в социальной сети X.

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Реакция Канады на ночной обстрел

"Канада однозначно осуждает отвратительные удары, нанесенные РФ по Украине прошлой ночью, которые привели к гибели мирных жителей и ранениям многих людей", — отметил Карни.

Он добавил, что борьба Украины является общей для союзников, и Канада будет работать вместе с партнерами для достижения справедливого и прочного мира для Украины и Европы.

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Позиции Польши и Венгрии по поводу инцидента

Ранее Венгрия осудила нападение РФ и инцидент с ракетой Х-101 в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском округе, была умышленно направлена на Польшу.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил версию о том, что инцидент мог быть преднамеренным.

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Что предшествовало?

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
  • Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

Автор: 

Венгрия (2705) Канада (2205) обстрел (34595) Польша (9633) Туск Дональд (954) Украина (41828)
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