Канада осудила массированный удар РФ по Украине и инцидент с ракетой в Польше

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированный обстрел Украины Россией в ночь на 30 июля, а также инцидент с российской ракетой, залетевшей на территорию Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном в социальной сети X.

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Реакция Канады на ночной обстрел

"Канада однозначно осуждает отвратительные удары, нанесенные РФ по Украине прошлой ночью, которые привели к гибели мирных жителей и ранениям многих людей", — отметил Карни.

Он добавил, что борьба Украины является общей для союзников, и Канада будет работать вместе с партнерами для достижения справедливого и прочного мира для Украины и Европы.

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Позиции Польши и Венгрии по поводу инцидента

Ранее Венгрия осудила нападение РФ и инцидент с ракетой Х-101 в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском округе, была умышленно направлена на Польшу.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил версию о том, что инцидент мог быть преднамеренным.

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