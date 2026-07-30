Канада засудила масований удар РФ по Україні та інцидент з ракетою в Польщі

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масований обстріл Росією України вночі 30 липня та інцидент із російською ракетою, що залетіла у Польщу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві, оприлюдненій у соціальній мережі X.

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Реакція Канади на нічний обстріл

"Канада однозначно засуджує огидні удари, здійснені РФ по Україні минулої ночі, які призвели до загибелі цивільних і поранення багатьох людей", зазначив Карні.

Він додав, що боротьба України є спільною для союзників, і Канада працюватиме разом із партнерами для досягнення справедливого та тривалого миру для України і Європи.

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Позиції Польщі та Угорщини щодо інциденту

Раніше атаку РФ та інцидент із ракетою Х-101 у Польщі засудила Угорщина.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині, була умисно спрямована на Польщу.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив версію того, що інцидент міг бути навмисним.

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Що передувало?