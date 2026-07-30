Канада засудила масований удар РФ по Україні та інцидент з ракетою в Польщі
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масований обстріл Росією України вночі 30 липня та інцидент із російською ракетою, що залетіла у Польщу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві, оприлюдненій у соціальній мережі X.
Реакція Канади на нічний обстріл
"Канада однозначно засуджує огидні удари, здійснені РФ по Україні минулої ночі, які призвели до загибелі цивільних і поранення багатьох людей", зазначив Карні.
Він додав, що боротьба України є спільною для союзників, і Канада працюватиме разом із партнерами для досягнення справедливого та тривалого миру для України і Європи.
Позиції Польщі та Угорщини щодо інциденту
Раніше атаку РФ та інцидент із ракетою Х-101 у Польщі засудила Угорщина.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині, була умисно спрямована на Польщу.
Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив версію того, що інцидент міг бути навмисним.
Що передувало?
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
- Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
- У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
- Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
- Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль