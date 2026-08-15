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Новости Конфликт Трампа и Маска
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Трамп и Маск помирились: миллиардер планирует выделить $100 млн на поддержку республиканцев, - WSJ

Маск, Трамп

Президент США Дональд Трамп и американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск восстановили отношения примерно через год после публичного конфликта.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

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Примирение и возобновление общения 

По данным источников, примирению между Трампом и Маском способствовали вице-президент Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Теперь Маск и Трамп примерно раз в месяц разговаривают по телефону.

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Финансовая поддержка республиканцев

Кроме того, основатель Tesla и SpaceX готов помочь Республиканской партии на выборах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. 

По словам собеседников издания, "Маск дал понять, что планирует потратить не менее $100 млн на кампанию по мобилизации избирателей, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом".

Кроме того, отмечается, что Маск отказался от планов создать отдельную политическую партию.

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, что летом 2025 года между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом разгорелся конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями. Трамп заявлял, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск, в свою очередь, заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

Впоследствии он запустил в своем аккаунте в X опрос о создании новой партии в США.

Маск также заявлял, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна". Трамп, в свою очередь, сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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Автор: 

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Топ комментарии
+7
З цього роя не буде ні ...
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15.08.2026 02:33 Ответить
+7
він і Маню кинув за ради своєї дупи
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15.08.2026 07:18 Ответить
+4
Таке гонорове і мстиве, але таке ніц жадібне, що за 100 міліонів можна, привселюдно, плюнути в пику, розтерти і дати копняка. І це всього, за приблизно 25% його річного прибутку. (Пишуть про 2,4 мільярдів за 2025 рік). Чому дивуватися, що він «другу валодє», кожен раз як бачить, робить непристойні послуги? У того грошей на десятка два Масків, а може й більше.
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15.08.2026 04:13 Ответить

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