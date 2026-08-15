Трамп и Маск помирились: миллиардер планирует выделить $100 млн на поддержку республиканцев, - WSJ

Президент США Дональд Трамп и американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск восстановили отношения примерно через год после публичного конфликта.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Примирение и возобновление общения

По данным источников, примирению между Трампом и Маском способствовали вице-президент Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Теперь Маск и Трамп примерно раз в месяц разговаривают по телефону.

Читайте также: Трамп о депортации Маска из США: Рассмотрю этот вопрос

Финансовая поддержка республиканцев

Кроме того, основатель Tesla и SpaceX готов помочь Республиканской партии на выборах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

По словам собеседников издания, "Маск дал понять, что планирует потратить не менее $100 млн на кампанию по мобилизации избирателей, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом".

Кроме того, отмечается, что Маск отказался от планов создать отдельную политическую партию.

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, что летом 2025 года между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом разгорелся конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями. Трамп заявлял, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск, в свою очередь, заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

Впоследствии он запустил в своем аккаунте в X опрос о создании новой партии в США.

Маск также заявлял, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна". Трамп, в свою очередь, сказал, что Илон Маск сошел с ума.

Читайте также: "Сожалею о некоторых своих постах о Трампе, они зашли слишком далеко", - Маск