Трамп и Маск помирились: миллиардер планирует выделить $100 млн на поддержку республиканцев, - WSJ
Президент США Дональд Трамп и американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск восстановили отношения примерно через год после публичного конфликта.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Примирение и возобновление общения
По данным источников, примирению между Трампом и Маском способствовали вице-президент Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
Теперь Маск и Трамп примерно раз в месяц разговаривают по телефону.
Финансовая поддержка республиканцев
Кроме того, основатель Tesla и SpaceX готов помочь Республиканской партии на выборах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.
По словам собеседников издания, "Маск дал понять, что планирует потратить не менее $100 млн на кампанию по мобилизации избирателей, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом".
Кроме того, отмечается, что Маск отказался от планов создать отдельную политическую партию.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним, что летом 2025 года между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом разгорелся конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями. Трамп заявлял, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск, в свою очередь, заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
Впоследствии он запустил в своем аккаунте в X опрос о создании новой партии в США.
Маск также заявлял, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна". Трамп, в свою очередь, сказал, что Илон Маск сошел с ума.
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