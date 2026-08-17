Польша готовится к войне, но надеется, что ее не будет, - Минобороны
В Министерстве обороны Польши заявляют, что готовятся к возможной войне, но надеются, что до нее не дойдет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.
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"Мы готовимся к войне, надеясь, что ее никогда не будет", - отметил он.
Заместитель министра отреагировал на заявление командующего силами НАТО в Европе Гринкевича о том, что к 2027 году Россия может восстановить свой военный потенциал и быть готовой к конфликту с Европой.
"Мы уже не делим сценарии на реальные и нереальные, а только на вероятные и маловероятные. Сегодня я бы уже не устанавливал крайнего срока. Даже какая-то масштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев", - сказал Томчик.
По его словам, многое зависит от хода войны в Украине.
"Если эта война закончится, то, конечно, это очень хорошо, но тогда вполне вероятно, что Россия начнет восстанавливать свой потенциал для следующего вооруженного конфликта", - добавил политик.
Также он считает, что "сегодня путинская Россия не готова к конфронтации с НАТО и проиграла бы такую войну".
"Тем более что мы видим: Украина сдержала Россию - не говоря уже обо всем потенциале Альянса. Мы должны осознавать свою силу. Использовать ее, наводить порядок, поддерживать Украину и держать Россию как можно дальше от нас", - добавил Томчик.
Что этому предшествовало?
- Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой задействует украинские дроны.
- Сикорский заявил, что Варшава и ее западные союзники располагают подтвержденными и достоверными разведывательными данными о том, что Российская Федерация готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.
- Президент Науседа заявил, что Россия готовит атаку на инфраструктуру Литвы.
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