Польша готовится к войне, но надеется, что ее не будет, - Минобороны

В Министерстве обороны Польши заявляют, что готовятся к возможной войне, но надеются, что до нее не дойдет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы готовимся к войне, надеясь, что ее никогда не будет", - отметил он.

Заместитель министра отреагировал на заявление командующего силами НАТО в Европе Гринкевича о том, что к 2027 году Россия может восстановить свой военный потенциал и быть готовой к конфликту с Европой.

"Мы уже не делим сценарии на реальные и нереальные, а только на вероятные и маловероятные. Сегодня я бы уже не устанавливал крайнего срока. Даже какая-то масштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев", - сказал Томчик.

Читайте: Туск на параде в День польской армии: Поддержка Украины - это наша безопасность

По его словам, многое зависит от хода войны в Украине.

"Если эта война закончится, то, конечно, это очень хорошо, но тогда вполне вероятно, что Россия начнет восстанавливать свой потенциал для следующего вооруженного конфликта", - добавил политик.

Также он считает, что "сегодня путинская Россия не готова к конфронтации с НАТО и проиграла бы такую войну".

"Тем более что мы видим: Украина сдержала Россию - не говоря уже обо всем потенциале Альянса. Мы должны осознавать свою силу. Использовать ее, наводить порядок, поддерживать Украину и держать Россию как можно дальше от нас", - добавил Томчик.

Читайте: Россия готовится к агрессии за пределами Украины. Мы уже не живём в мире, - Мерц

Что этому предшествовало?

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой задействует украинские дроны.

Сикорский заявил, что Варшава и ее западные союзники располагают подтвержденными и достоверными разведывательными данными о том, что Российская Федерация готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.

Президент Науседа заявил, что Россия готовит атаку на инфраструктуру Литвы.

Читайте также: Географическая удаленность от РФ не защищает от агрессии Путина, - Сикорский