РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12020 посетителей онлайн
Новости РФ готовится к войне против Европы
1 357 35

Польша готовится к войне, но надеется, что ее не будет, - Минобороны

В Польше готовятся к войне, но надеются, что её не будет

В Министерстве обороны Польши заявляют, что готовятся к возможной войне, но надеются, что до нее не дойдет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы готовимся к войне, надеясь, что ее никогда не будет", - отметил он.

Заместитель министра отреагировал на заявление командующего силами НАТО в Европе Гринкевича о том, что к 2027 году Россия может восстановить свой военный потенциал и быть готовой к конфликту с Европой.

"Мы уже не делим сценарии на реальные и нереальные, а только на вероятные и маловероятные. Сегодня я бы уже не устанавливал крайнего срока. Даже какая-то масштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев", - сказал Томчик.

Читайте: Туск на параде в День польской армии: Поддержка Украины - это наша безопасность

По его словам, многое зависит от хода войны в Украине.

"Если эта война закончится, то, конечно, это очень хорошо, но тогда вполне вероятно, что Россия начнет восстанавливать свой потенциал для следующего вооруженного конфликта", - добавил политик.

Также он считает, что "сегодня путинская Россия не готова к конфронтации с НАТО и проиграла бы такую войну".

"Тем более что мы видим: Украина сдержала Россию - не говоря уже обо всем потенциале Альянса. Мы должны осознавать свою силу. Использовать ее, наводить порядок, поддерживать Украину и держать Россию как можно дальше от нас", - добавил Томчик.

Читайте: Россия готовится к агрессии за пределами Украины. Мы уже не живём в мире, - Мерц

Что этому предшествовало?

  • Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой задействует украинские дроны.
  • Сикорский заявил, что Варшава и ее западные союзники располагают подтвержденными и достоверными разведывательными данными о том, что Российская Федерация готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.
  • Президент Науседа заявил, что Россия готовит атаку на инфраструктуру Литвы.

Читайте также: Географическая удаленность от РФ не защищает от агрессии Путина, - Сикорский

Автор: 

война (1615) Польша (9736) россия (89224)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Забув саме головне написати - головне красти, красти все до чого дотягуюються ручки, красти з самих нижщих посад до президента влючно. Плюс перегризтися з усіма союзниками та сусідами і ось тоді, послами до ключових партнерів назначити сосалок, ідіотів, корупціонерів, фріків.
Бойовим генералам, та старшим офіцерам відкрити кримінальні справи і тоді перемога забезпечена.
показать весь комментарий
17.08.2026 13:47 Ответить
+5
Якщо це так, то вони не довіряють Україні, що вона втримає ворога і не впаде. Не пощастимло нам з лідером, який замість того, щоб готуватися до війни, готував націю до свого великого піару. Ця ситуація виникла якраз завдяки йому. Бо навіть з перших днів повномасштабного нападу 24.02.2022 року більшість українців ринулися захищати Батьківщину хоч голими руками, партнери, особливо сусіди допомагали всим, чим могли. Пропускали через кордон і продукти і бронежитлети і автомобілі і більше, закривали очі на "не можна". Байден давал новіть новітню зброю, купу ракет, сотні мільярдів доларів США... Але ненажерлива хуцпа дискридитувала мобілізацію, дискридитувала Україну на кордоні, вимагаючи хабарі, принижували партнерів, потужно кричачи "закрийте небо", "Чому ми не в НАТО", просравши для підготовки все і барани почали їх підтримувати, забулися, що за нашу оборону відповідає не Байден, не Шольц, не поляки, а Верховний головнокомандувач. Ми мали перемогти ворога ще до 2024 року, але Лідор вліз своєю пикою в операцію контрнаступу, не розбираючись в цьму, знищив наші ракетні програми і решту, думаючи воювати чужим "на хапляву".
показать весь комментарий
17.08.2026 13:33 Ответить
+5
Тююю, та що там готуватися. Розбираєте інженерні загородження біля "Сувальського коридору", закриваєте фінансування ракетно-артилерійських програм, оборонні заводи переводите спочатку на 3-х денний графік, а потім на 1-о денний, BSWP знімає клінстрони з систем ППО, відводите війська, розміновуєте всі прилеглі до агресора території та мости, теж саме робите і на побережжі Балтійського моря, Навроцький розповідає про "єдіний народ", про шашлики, а сам їде в Закопане (зимова столиця з легендарним Каспровим Верхом) і жере горілку разом з єрмаком, тьфу, не з єрмаком, а з Туском. Ну і так далі по сценарію Stand-up Polska або Klub Komediowy....
показать весь комментарий
17.08.2026 13:37 Ответить

Загрузка...

 
 