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Новини РФ готується до війни проти Європи
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Польща готується до війни, але сподівається, що її не буде, - Міноборони

У Польщі готуються до війни, але сподіваються, що її не буде

У Міноборони Польщі кажуть, що готуються до можливої війни, але сподіваються, що її не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це сказав заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

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Подробиці

"Ми готуємося до війни, сподіваючись, що її ніколи не буде", - зазначив він.

Заступник міністра відреагував на заяву командувача силами НАТО в Європі Гринкевича про те, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал та бути готовою до конфлікту з Європою.

"Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців", - пояснив Томчик.

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За його словами, багато що залежить від перебігу війни в Україні.

"Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком імовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту", - додав політик.

Також він вважає, що "сьогодні путінська Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну".

"Тим більше що ми бачимо: Україна стримала Росію – не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу. Використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас", - додав Томчик.

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Що передувало?

  • Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що РФ може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.
  • Сікорський заявив, що Варшава та її західні союзники володіють підтвердженими й правдивими даними розвідки про те, що Російська Федерація готує нові масштабні гібридні провокації в Європі.
  • Президент Науседа заявив, що Росія готує атаку на інфраструктуру Литви.

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війна (1684) Польща (7717) росія (47383)
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Топ коментарі
+4
Поки Україна стоїть то звісно не буде. А вести війну ще на один фронт кацапня не зможе.
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17.08.2026 13:29 Відповісти
+4
Якби Польща реально готувалася до війни - то не паскудила-б своєму сусіду, який прикриває її кордони, від агресора...
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17.08.2026 13:30 Відповісти
+3
Тююю, та що там готуватися. Розбираєте інженерні загородження біля "Сувальського коридору", закриваєте фінансування ракетно-артилерійських програм, оборонні заводи переводите спочатку на 3-х денний графік, а потім на 1-о денний, BSWP знімає клінстрони з систем ППО, відводите війська, розміновуєте всі прилеглі до агресора території та мости, теж саме робите і на побережжі Балтійського моря, Навроцький розповідає про "єдіний народ", про шашлики, а сам їде в Закопане (зимова столиця з легендарним Каспровим Верхом) і жере горілку разом з єрмаком, тьфу, не з єрмаком, а з Туском. Ну і так далі по сценарію Stand-up Polska або Klub Komediowy....
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17.08.2026 13:37 Відповісти

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