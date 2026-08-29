Зеленский о взрывах в Милой на Киевщине: Был нанесен удар по складу с последующей детонацией, виновные понесут ответственность. ВИДЕО

С вечера в селе Мила под Киевом продолжается ликвидация последствий российского удара с использованием дронов. На месте развернуты штабы для оказания помощи людям. Привлечены все необходимые службы.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, работают подразделения ГСЧС — более 300 сотрудников.

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Удар по складу

Как отметил Зеленский, был нанесен удар по складу с последующей детонацией. К сожалению, имеются значительные разрушения окружающей инфраструктуры: повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью. На данный момент известно, что 27 человек погибли. Один из погибших — глава Дмитровской громады Тарас Дидич. Он спасал людей. Десятки людей ранены.

Эвакуация

Уже более 370 человек эвакуировано, и эвакуация продолжается.

Зеленский также сообщил, что были доклады премьер-министра Сергея Корецкого и министра внутренних дел Ивана Выговского.

"Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Существуют нормы: боеприпасов рядом с домами и другой жилой застройкой быть не может. Обязательно будут сделаны соответствующие выводы", — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский напомнил, что ночью были нанесены удары по нашим регионам — Одесской, Днепровской, Киевской, Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Донецкой и Черниговской областям. Было задействовано более 260 ударных дронов, а также "бандероли".

"Фактически непрерывные атаки реактивными дронами на Киев. Украина не может оставаться в одиночестве в поиске решений для защиты от таких ударов, и я благодарю каждого, кто помогает дополнительными пакетами поддержки и санкционными мерами против России", - резюмирует он.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

По состоянию на 11:30 29 августа известно о 27 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.

Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

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