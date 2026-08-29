Зеленський про вибухи в Милій на Київщині: Був удар по складу з подальшою детонацією, винні понесуть відповідальність. ВIДЕО

З вечора у селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків російського дронового удару. Розгорнуті штаби на місці для допомоги людям. Залучені всі необхідні служби.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, працюють підрозділи ДСНС - понад 300 працівників.

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Удар по складу

Як зазначив Зеленський, був удар по складу з подальшою детонацією. На жаль, є значні руйнування навколишньої інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Станом на зараз відомо, що 27 людей загинуло. Один із загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він рятував людей. Десятки людей поранено.

Евакуація

Вже понад 370 людей евакуйовано, і евакуація постійно продовжується.

Зеленський також повідомив, що були доповіді Прем’єр-міністра Сергія Корецького, міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

"Обов’язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення. Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки", - наголошує глава держави.

Також Зеленський нагадав, що вночі були удари по наших регіонах - Одещина, Дніпровщина, Київщина, Запоріжжя, Суми, Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина, Донеччина, Чернігівщина. Понад 260 ударних дронів було, також "бандеролі".

"Фактично безперервні атаки реактивними дронами на Київ. Україна не може бути сама в пошуку рішень для захисту від таких ударів, і я дякую кожному, хто допомагає з додатковими пакетами підтримки та санкційними кроками проти Росії", - резюмує він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.

Станом на 11.30 29 серпня відомо про 27 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.

Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

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