Мониторинговая миссия ООН собирает информацию для проверки обстоятельств атаки РФ и гибели людей в Милой на Киевщине
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) собирает информацию для проверки обстоятельств нападения со стороны РФ, вследствие которого погибли не менее 37 человек после взрывов на складе в селе Мила в Бучанском районе Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ.
Мониторинговая миссия ООН собирает информацию
"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) собирает информацию от местных органов власти, свидетелей и других источников с целью проверки и выяснения обстоятельств и подробностей атаки, а также статуса погибших и раненых", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с международным гуманитарным правом запрещено осуществлять атаку, если можно ожидать, что она приведет к случайной гибели или ранению гражданских лиц, и такие последствия будут чрезмерными по сравнению с ожидаемым конкретным и непосредственным военным преимуществом.
Кроме того, международное гуманитарное право требует принимать все практически возможные меры предосторожности для защиты гражданских лиц от последствий атак. Это, в частности, означает, что следует избегать размещения военных объектов, таких как боеприпасы, в густонаселенных районах или вблизи них.
"Атака и взрывы произошли в контексте более масштабной атаки с применением беспилотников по всей стране и на фоне продолжающейся эскалации боевых действий", — добавили в миссии.
В ММПЛУ сообщили, что находятся на связи с соответствующими органами власти и будут продолжать следить за ходом расследования.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
- До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
- Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
- Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
- По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
- Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль