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Новости Взрывы с детонацией в селе Мила под Киевом
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Мониторинговая миссия ООН собирает информацию для проверки обстоятельств атаки РФ и гибели людей в Милой на Киевщине

Удар РФ по складам в Милии

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) собирает информацию для проверки обстоятельств нападения со стороны РФ, вследствие которого погибли не менее 37 человек после взрывов на складе в селе Мила в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ.

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Мониторинговая миссия ООН собирает информацию

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) собирает информацию от местных органов власти, свидетелей и других источников с целью проверки и выяснения обстоятельств и подробностей атаки, а также статуса погибших и раненых", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с международным гуманитарным правом запрещено осуществлять атаку, если можно ожидать, что она приведет к случайной гибели или ранению гражданских лиц, и такие последствия будут чрезмерными по сравнению с ожидаемым конкретным и непосредственным военным преимуществом.

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Кроме того, международное гуманитарное право требует принимать все практически возможные меры предосторожности для защиты гражданских лиц от последствий атак. Это, в частности, означает, что следует избегать размещения военных объектов, таких как боеприпасы, в густонаселенных районах или вблизи них.

"Атака и взрывы произошли в контексте более масштабной атаки с применением беспилотников по всей стране и на фоне продолжающейся эскалации боевых действий", — добавили в миссии.
В ММПЛУ сообщили, что находятся на связи с соответствующими органами власти и будут продолжать следить за ходом расследования.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
  • До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
  • Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
  • Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
  • По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
  • Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

Автор: 

Киевская область (5002) ООН (4348) Бучанский район (219) Милая (2)
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