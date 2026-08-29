Моніторингова місія ООН збирає інформацію для перевірки обставин атаки РФ та загибелі людей у Милій на Київщині
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) збирає інформацію для перевірки обставин атаки РФ, унаслідок якої загинули щонайменше 37 людей після вибухів на складі в селі Мила в Бучанському районі Київської області.
Про це повідомили у пресслужбі місії, передає Цензор.НЕТ.
Моніторингова місія ООН збирає інформацію
"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) збирає інформацію від місцевих органів влади, свідків та інших джерел з метою перевірки та з’ясування обставин і подробиць атаки, а також статусу загиблих і поранених", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що відповідно до міжнародного гуманітарного права заборонено здійснювати атаку, якщо можна очікувати, що вона спричинить випадкову загибель або поранення цивільних осіб і такі наслідки будуть надмірними порівняно з очікуваною конкретною і безпосередньою військовою перевагою.
Крім того, міжнародне гуманітарне право вимагає вживати всіх практично можливих запобіжних заходів для захисту цивільних осіб від наслідків атак. Це, зокрема, означає, що слід уникати розміщення військових об’єктів, як-от боєприпасів, у густонаселених районах або поблизу них.
"Атака та вибухи сталися в контексті масштабнішої атаки із застосуванням безпілотників по всій країні та на тлі триваючої ескалації бойових дій", - додали в місії.
У ММПЛУ повідомили, що перебувають на зв’язку із відповідними органами влади та продовжуватимуть стежити за ходом розслідування.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
- Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
- Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
- Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
- Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
- Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
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