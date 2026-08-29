Моніторингова місія ООН збирає інформацію для перевірки обставин атаки РФ та загибелі людей у Милій на Київщині

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) збирає інформацію для перевірки обставин атаки РФ, унаслідок якої загинули щонайменше 37 людей після вибухів на складі в селі Мила в Бучанському районі Київської області.

Про це повідомили у пресслужбі місії, передає Цензор.НЕТ.

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Моніторингова місія ООН збирає інформацію

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) збирає інформацію від місцевих органів влади, свідків та інших джерел з метою перевірки та з’ясування обставин і подробиць атаки, а також статусу загиблих і поранених", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відповідно до міжнародного гуманітарного права заборонено здійснювати атаку, якщо можна очікувати, що вона спричинить випадкову загибель або поранення цивільних осіб і такі наслідки будуть надмірними порівняно з очікуваною конкретною і безпосередньою військовою перевагою.

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Крім того, міжнародне гуманітарне право вимагає вживати всіх практично можливих запобіжних заходів для захисту цивільних осіб від наслідків атак. Це, зокрема, означає, що слід уникати розміщення військових об’єктів, як-от боєприпасів, у густонаселених районах або поблизу них.

"Атака та вибухи сталися в контексті масштабнішої атаки із застосуванням безпілотників по всій країні та на тлі триваючої ескалації бойових дій", - додали в місії.

У ММПЛУ повідомили, що перебувають на зв’язку із відповідними органами влади та продовжуватимуть стежити за ходом розслідування.

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