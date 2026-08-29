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Новини Вибухи з детонацією у селі Мила під Києвом
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Моніторингова місія ООН збирає інформацію для перевірки обставин атаки РФ та загибелі людей у Милій на Київщині

Удар РФ по складах у Милій

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) збирає інформацію для перевірки обставин атаки РФ, унаслідок якої загинули щонайменше 37 людей після вибухів на складі в селі Мила в Бучанському районі Київської області.

Про це повідомили у пресслужбі місії, передає Цензор.НЕТ.

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Моніторингова місія ООН збирає інформацію

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) збирає інформацію від місцевих органів влади, свідків та інших джерел з метою перевірки та з’ясування обставин і подробиць атаки, а також статусу загиблих і поранених", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відповідно до міжнародного гуманітарного права заборонено здійснювати атаку, якщо можна очікувати, що вона спричинить випадкову загибель або поранення цивільних осіб і такі наслідки будуть надмірними порівняно з очікуваною конкретною і безпосередньою військовою перевагою.

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Крім того, міжнародне гуманітарне право вимагає вживати всіх практично можливих запобіжних заходів для захисту цивільних осіб від наслідків атак. Це, зокрема, означає, що слід уникати розміщення військових об’єктів, як-от боєприпасів, у густонаселених районах або поблизу них.

"Атака та вибухи сталися в контексті масштабнішої атаки із застосуванням безпілотників по всій країні та на тлі триваючої ескалації бойових дій", - додали в місії.
У ММПЛУ повідомили, що перебувають на зв’язку із відповідними органами влади та продовжуватимуть стежити за ходом розслідування.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
  • Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
  • Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
  • Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
  • Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
  • Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

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Київська область (4682) ООН (3223) Бучанський район (230) Мила (2)
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