Немецкий политик предложил передать Украине ракеты Taurus в ответ на гибридную атаку РФ

Лидер Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики считает, что Берлин должен дать четкий дипломатический ответ на атаку дронов на аэропорт Лейпцига, которую, по имеющейся информации, организовала Россия.

Об этом он заявил в эфире ntv, передает Цензор.НЕТ.

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Предложение Кубики

Политик предлагает использовать угрозу предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в качестве предупреждения России от гибридных атак в Германии.

"Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока что мы не поставили ракету Taurus (...), но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила оружие, необходимое для масштабной защиты от России", — заявил Кубики.

Отметим, что Свободная демократическая партия не прошла в Бундестаг по итогам последних выборов.

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Германия готовит ответ на атаку дрона в аэропорту Лейпцига

Напомним, что накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и обнаруженным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.

Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

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