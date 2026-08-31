Німецький політик запропонував передати Україні ракети Taurus у відповідь на гібридну атаку РФ

Лідер Вільної демократичної партії Німеччини Вольфганг Кубікі вважає, що Берлін повинен дати чітку дипломатичну відповідь на атаку дронів на аеропорт Лейпцига, яку, за наявною інформацією, організувала Росія.

Про це він сказав в ефірі ntv, передає Цензор.НЕТ.

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Пропозиція Кубікі

Політик пропонує використати погрозу надати Україні крилаті ракети Taurus як застереження Росії від гібридних атак у Німеччині.

"Розумна людина зараз викликала б російського посла і сказала б йому: поки що ми не поставили ракету Taurus (...), але якщо ця гібридна загроза Німеччині триватиме, то ми зробимо все, щоб Україна отримала зброю, необхідну для масштабного захисту від Росії", — заявив Кубікі.

Зазначимо, що Вільна демократична партія не пройшла до Бундестагу за результатами останніх виборів.

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Німеччина готує відповідь на атаку дрона в аеропорту Лейпцига

Нагадаємо, що напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.

Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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