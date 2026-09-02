РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16126 посетителей онлайн
Новости Дело Ильи Витюка
1 270 6

Дело генерала СБУ Витюка о незаконном обогащении и недостоверном декларировании направлено в суд, - НАБУ

Дело Ильи Витюка направлено в суд: подробности от НАБУ

В суд передано дело в отношении бывшего руководителя Департамента кибербезопасности СБУ, которого обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет об Илье Витюке.

"В декабре 2023 года чиновник приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил её на члена своей семьи. При этом согласно договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП – с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги", – говорится в сообщении.

По данным Бюро, установлено, что на счета индивидуального предпринимателя действительно поступали средства за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг.

"Однако - от лица, которое НАБУ и САП обвиняют в завладении средствами АО "Укрзализныця", а также от компаний, которые это лицо контролирует. Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имели признаки фиктивности.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных средств, потраченных на покупку квартиры, в размере 8,8 млн грн", - добавили в НАБУ.

Читайте также: Подозрение в адрес генерала СБУ Витюка - это не месть, - директор НАБУ Кривонос

Дело Ильи Витюка

Читайте также: НАЗК о мониторинге образа жизни генерала Витюка: Внешнего влияния не было

Автор: 

НАБУ (5000) СБУ (21413) Витюк Илья (31)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 