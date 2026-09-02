Дело генерала СБУ Витюка о незаконном обогащении и недостоверном декларировании направлено в суд, - НАБУ
В суд передано дело в отношении бывшего руководителя Департамента кибербезопасности СБУ, которого обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Речь идет об Илье Витюке.
"В декабре 2023 года чиновник приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил её на члена своей семьи. При этом согласно договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.
Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП – с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги", – говорится в сообщении.
По данным Бюро, установлено, что на счета индивидуального предпринимателя действительно поступали средства за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг.
"Однако - от лица, которое НАБУ и САП обвиняют в завладении средствами АО "Укрзализныця", а также от компаний, которые это лицо контролирует. Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имели признаки фиктивности.
Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных средств, потраченных на покупку квартиры, в размере 8,8 млн грн", - добавили в НАБУ.
Дело Ильи Витюка
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.
- В СБУ воспринимают такие действия как "месть".
- 4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении генерала СБУ Ильи Витюка.
- 10 сентября стало известно, что за Витюка внесли более 9 млн грн залога.
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