Справу генерала СБУ Вітюка про незаконне збагачення та недостовірне декларування направили до суду, - НАБУ

До суду скровано провадження щодо колишнього керівника Департаменту кібербезпеки СБУ, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про Іллю Вітюка.

"У грудні 2023 року службовець придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена своєї сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.



Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – з лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги", - йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, встановлено, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг.

"Проте - від особи, яку НАБУ та САП обвинувачують у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця", а також від компаній, які ця особа контролює. Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мали ознаки фіктивності.



Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн", - додали в НАБУ.

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Справа Іллі Вітюка

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