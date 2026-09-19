В Нацбанке заявили, что подадут в суд возражения на иск генерального директора "Укрпочты" Смилянского

Национальному банку известно, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский подал иск против НБУ.

Об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос Цензор.НЕТ.

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Открытие производства и назначение судебного заседания

По данным ведомства, в Электронном суде получено постановление судьи Киевского окружного административного суда Перепелицы А.М. от 16 сентября 2026 года, которым возбуждено производство по делу по иску Смилянского к НБУ. Подготовительное заседание назначено на 13:00 26 октября.

Позиция НБУ и обоснование решения

В НБУ подчеркивают, что обращение в суд для обжалования тех или иных решений, в частности решений Национального банка, является конституционным правом. Национальный банк считает решение о несоответствии генерального директора "Укрпочты" Смилянского требованиям профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг, принятым в полном соответствии с действующим законодательством с соблюдением принципов административного производства. Национальный банк готов отстаивать законность своего решения в суде.

В Нацбанке также отметили, что оценка профессиональной пригодности руководителей финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг является неотъемлемой частью надзорных полномочий Национального банка Украины. Ее цель — обеспечить соответствие лиц, принимающих ключевые управленческие решения, установленным законодательством требованиям, что является необходимым условием стабильного функционирования финансового сектора.

""Укпрошта" обеспечивает доступ миллионам граждан к основным платежным сервисам, поэтому надлежащее функционирование компании и должный уровень профессионализма ее руководителя имеют важное значение для стабильности и развития платежного рынка Украины", — отмечают в Нацбанке.

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Подготовка отзыва

Национальный банк подаст отзыв (возражение) против иска в срок, установленный судом. Также НБУ предоставит суду все необходимые доказательства, пояснения и обоснования в подтверждение законности решения регулятора.

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Что предшествовало

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 июня 2026 года НБУ признал Смилянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг и обязал "Укрпочту" отстранить его.

Ранее Смилянский заявлял о давлении на "Укрпочту" и связывал действия регулятора с созданием "Укрпочта Банка". Сама компания также уплатила НБУ штраф в размере 255 тыс. грн за непредставление запрашиваемой информации, заявив о намерении обжаловать решение.

16 сентября 2026 года генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что подал в суд на Национальный банк Украины из-за решения, обязывающего отстранить его от должности.

Впоследствии в конфликт вмешалось правительство. Премьер-министр Сергей Корецкий инициировал встречу сторон.

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