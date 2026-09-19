У Нацбанку заявили, що подадуть до суду заперечення на позов гендиректора "Укрпошти" Смілянського

Національному банку відомо, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський подав до суду на НБУ.

Про це йдеться у відповіді Нацбанку на запит Цензор.НЕТ.

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Відкриття провадження та призначення судового засідання

За даними установи, у Електронному суді отримано ухвалу судді Київського окружного адмінсуду Перепелиці А.М. від 16 вересня 2026 року, якою відкрито провадження у справі за позовом Смілянського до НБУ. Підготовче засідання призначено на 13.00 26 жовтня.

Позиція НБУ та захист рішення

У НБУ наголошують, що звернення до суду для оскарження тих чи інших рішень, зокрема рішень Національного банку, є конституційним правом. Національний банк вважає рішення про невідповідність генерального директора "Укрпошти" Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг таким, що прийнято у повній відповідності до діючого законодавства із дотриманням принципів адміністративного провадження. Національний банк готовий відстоювати законність свого рішення у суді.

У Нацбанку також зауважили, що оцінка професійної придатності керівників фінансових установ та надавачів платіжних послуг є невід'ємною частиною наглядових повноважень Національного банку України. Її мета – забезпечити відповідність осіб, які приймають ключові управлінські рішення, встановленим законодавством вимогам, що є необхідною умовою стабільного функціонування фінансового сектору.

""Укпрошта" забезпечує доступ мільйонам громадян до основних платіжних сервісів, відповідно належне функціонування компанії та належний рівень професійності її керівника має важливе значення для стабільності та розвитку платіжного ринку України", - зауважують у Нацбанку.

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Підготовка відзиву

Національним банком буде подано відзив (заперечення) проти позову у строк, визначений судом. Також НБУ надасть суду усі належні докази, пояснення та обґрунтування на підтвердження законності рішення регулятора.

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Що передувало

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 червня 2026 року НБУ визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, та зобов’язав Укрпошту відсторонити його.

Раніше Смілянський заявляв про тиск на Укрпошту та пов’язував дії регулятора зі створенням Укрпошта Банку. Сама компанія також сплатила 255 тис. грн штрафу НБУ за неподання запитуваної інформації, заявивши про намір оскаржувати рішення.

16 вересня 2026 року гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що подав до суду на Національний банк України через рішення, яке зобов’язує відсторонити його від посади.

Згодом у конфлікт втрутився уряд. Прем’єр-міністр Сергій Корецький ініціював зустріч сторін.

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