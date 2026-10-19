В Киеве в результате ракетного удара РФ пострадало здание энергетического регулятора. ФОТО
В результате российского удара баллистическими ракетами по столице в ночь на 19 октября было повреждено здание Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Несмотря на атаку, регулятор продолжает выполнять свои функции.
Об этом сообщает НКРЭКП в своем официальном Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По информации комиссии, никто из ее сотрудников не пострадал.
Повреждения здания оцениваются как некритические. Работа регулятора не приостанавливалась - НКРЭКП функционирует в штатном режиме.
Комиссия продолжает осуществлять государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Обстрел Киева 19 октября
- Российские войска атаковали столицу и Киевскую область двумя волнами баллистических ударов. Украина не получила предупреждений от партнеров перед ночной атакой РФ баллистическими ракетами.
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В ночь на 19 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Повреждения зафиксированы в Деснянском, Соломенском и Днепровском районах столицы. В частности, пострадали станция метрополитена, медицинское учреждение в жилом доме и здание учебного заведения. Также возникли пожары, повреждены автомобили.
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