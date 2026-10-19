В Киеве в результате ракетного удара РФ пострадало здание энергетического регулятора. ФОТО

В результате российского удара баллистическими ракетами по столице в ночь на 19 октября было повреждено здание Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Несмотря на атаку, регулятор продолжает выполнять свои функции.

Об этом сообщает НКРЭКП в своем официальном Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации комиссии, никто из ее сотрудников не пострадал.

Повреждения здания оцениваются как некритические. Работа регулятора не приостанавливалась - НКРЭКП функционирует в штатном режиме.

Комиссия продолжает осуществлять государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.







Читайте: Из-за вражеских обстрелов в Киеве обесточена насосная станция: на Печерске перебои с водой

Обстрел Киева 19 октября