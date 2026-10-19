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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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В Киеве в результате ракетного удара РФ пострадало здание энергетического регулятора. ФОТО

В результате российского удара баллистическими ракетами по столице в ночь на 19 октября было повреждено здание Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Несмотря на атаку, регулятор продолжает выполнять свои функции.

Об этом сообщает НКРЭКП в своем официальном Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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По информации комиссии, никто из ее сотрудников не пострадал.

Повреждения здания оцениваются как некритические. Работа регулятора не приостанавливалась - НКРЭКП функционирует в штатном режиме.

Комиссия продолжает осуществлять государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Российская баллистическая атака повредила здание НКРЭКП в Киеве
Российская баллистическая атака повредила здание НКРЭКП в Киеве
Российская баллистическая атака повредила здание НКРЭКП в Киеве

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Обстрел Киева 19 октября

  • Российские войска атаковали столицу и Киевскую область двумя волнами баллистических ударов. Украина не получила предупреждений от партнеров перед ночной атакой РФ баллистическими ракетами.

  • В ночь на 19 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов погиб один человек, ещё восемь пострадали.

    Повреждения зафиксированы в Деснянском, Соломенском и Днепровском районах столицы. В частности, пострадали станция метрополитена, медицинское учреждение в жилом доме и здание учебного заведения. Также возникли пожары, повреждены автомобили.

  •  Враг нанес ракетный удар по Ирпеню: разрушено предприятие, есть пострадавшие, повреждены дома.
  • Во время ночной баллистической атаки РФ на Киев полностью уничтожен дата-центр компании "Датагруп".
  • Один из консультативно-диагностических центров в Киеве поврежден в результате ночной атаки РФ.
  • В Ирпене Бучанского района пострадали шесть человек, среди них - трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски.
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Киев (27800) обстрел (36212) ракеты (4290) НКРЭКУ (483) разрушение (210)
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